Autoridades sanitarias sanjuaninas analizarán si se dispone que las personas usen obligatoriamente barbijos en lugares públicos, una medida que desestimó hasta ahora, en sintonía con la postura que también mostraron el Ministerio de Salud Pública de la Nación y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En tres provincias ya está decidido que sea obligatorio usar barbijo. La "pionera" fue Catamarca, una de las tres en las que todavía no se registró ningún caso positivo (junto a Formosa y Chubut). Ayer comenzó a regir en La Rioja y en Jujuy anunciaron que lo harán a partir del próximo viernes. Además, en la ciudad de Buenos Aires, pedirán a sus habitantes a salir a la vía con mascarillas, que llamaron "tapabocas", ya que podrán ser de confección casera.



La jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia, Mónica Jofré, afirmó en repetidas ocasiones que durante la fase de contención (que es antes que comience la circulación del virus) no figuraba entre las medidas prioritarias usar las mascarillas e incluso advertía que no usarlo correctamente significaba que era más perjudicial que beneficioso. Pero ayer expresó que, ante la eventual fase de mitigación (cuando ya circula el virus en la comunidad), se estudiará si se impone el uso de protectores faciales. "Esto es muy dinámico. Se está evaluando pero todavía no se ha tomado una decisión. Ahora que la situación epidemiológica del país es diferente, se est"a viendo que aparte hay circulación viral, hay un porcentaje de personas que transmite la enfermedad sin haber manifestado síntomas. Por eso lo estamos evaluando desde el Ministerio con toda el área técnica y el comité de expertos. Pronto se tomará una definición, que será comunicada", anunció la funcionaria.



Uno de los orígenes principales a nivel internacional del debate se dio en República Checa, país europeo que dispuso del uso obligatorio de las mascarillas, aunque sean de confección casera, que ayer registraba 4.735 infectados por Covid-19 y 78 muertes.



La OMS sostuvo que "sólo necesita usar una máscara si está cuidando a una persona con sospecha de infección Covid-19" y agregó que si la persona no se lavaba las manos de forma adecuada y frecuente, también recuerda que las máscaras solo son efectivas cuando se usan en combinación con un lavado de manos frecuente y adecuado.



Si bien el virus no se propaga en el aire, la recomendación del uso de los barbijos apunta a que las personas infectadas y asintomáticas (por lo tanto todavía no están detectadas), no contaminen al momento de estornudar, toser e incluso hablar, al expulsar el virus en las microgotas de saliva.



Actualmente, científicos apoyan la relación que hubo en países donde se logró aplanar la curva de contagio, con el uso masivo de barbijos, citando como ejemplo a Hong Kong, Mongolia, Corea del Sur y Taiwán.



En Argentina, se aguarda actualmente que el pico del brote se produzca en la primer semana del próximo mes.

Entregan 6.000 unidades en San Martín

Por iniciativa de la Municipalidad de San Martín, ayer comenzaron a repartirse 6.000 barbijos entre los habitantes de ese departamento, que fueron confeccionados por integrantes de la comunidad.

A mediados del mes pasado, el municipio realizó la convocatoria para sumarse a esta movida solidaria. La comuna proveyó de insumos tales como tela e hilo. Inmediatamente hubo una respuesta por parte de la gente del departamento. Se sumaron 4 talleres comunitarios y más de 50 mujeres que desde su casa confeccionan estos artículos.

Además de ser repartidos entre las fuerzas de seguridad y quienes desempeñan tareas en el área de la salud, los barbijos también comenzaron a distribuirse entre las familias, destinados a quienes deben salir de sus hogares, ya sea porque pertenecen al grupo exento del aislamiento, como quienes deben salir a realizar compras de alimentos y remedios.A esto se le suma la entrega de lavandina y la desinfección de todos los espacios públicos, con cloro.

Barbijos obligatorios

1. Desde ayer rige la obligatoriedad de circular en la vía pública con barbijo sanitario o protector facial (cualquier elemento que cubra la zona de nariz y boca) en La Rioja.

Además, en Jujuy anunciaron que a partir del próximo viernes será obligatorio también el uso de mascarillas y se aplicará una multa de 1.000 pesos a quien no la cumpla.

2. En la ciudad de Buenos Aires están cambiando de postura. El ministro de Salud, Fernán Quiroz, desestimaba el uso masivo, aunque ayer comenzó a recomendar el uso de "tapabocas". Afirmó que los barbijos son prioritarios en hospitales, pero que "la mayoría de los tapaboca disminuye un 70% la capacidad de una persona de contagiar".

3. En Catamarca se dispuso el uso obligatorio de las mascarillas buconasales en la vía pública para todas las personas desde el 27 de marzo pasado.

Si bien no se anunció la aplicación de multa por el incumplimiento de esta medida, Catamarca es una de las tres provincias del país en que no se registran casos positivos.