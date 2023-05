La historia de Evelin Milla conmovió a los sanjuaninos. A tal punto que en pocos días, la joven que hace unos meses se recibió de Técnica en Seguridad Penitenciaria y no podía ejercer porque necesita una operación en la vista, pudo recaudar la plata que necesitaba para esta intervención. Con mucha alegría, comentó que recibió mucha ayuda hasta de personas desconocidas y que espera poder operarse antes del 7 de junio, que era la fecha tope que tenía.

Hace unos días, cuando la historia de Evelin salió a la luz, la joven dijo que no iba a parar hasta cumplir su sueño y ahora está a un paso de poder concretarlo. Es que comentó que ya juntó los $220.000 que le faltaban para cubrir los gastos de la cirugía.

Evelin tiene 25 años y en marzo pasado se recibió, pero no pudo ser nombrada para trabajar en el Servicio Penitenciario Provincial porque tiene problemas de visión. "En mi trabajo no se puede usar anteojos y por eso empecé a ver cómo juntar dinero para operarme. El Ministerio de Desarrollo Humano me dio ayuda, pero me falta la mitad", dijo hace unos días y contó que la cirugía tiene un costo de $440.000. Es por eso que comenzó a hacer comidas y rifas.

Evelin comentó que hizo locros, pollos, empanadas y semitas para poder recaudar la plata que necesitaba. Ante esta situación, desde el Gobierno de San Juan comentaron que le ofrecieron a la joven albardonera el dinero que le faltaba, pero que ella no aceptó esa ayuda. "Me llamaron y me dijeron que se podía iniciar un expediente nuevo -ella había iniciado uno en agosto y el dinero fue acreditado este mes- para darme la plata que faltaba, pero no me podía arriesgar a que pasaran tantos meses hasta tener el dinero. Es que el presupuesto que tengo para la cirugía vence el 7 de junio e iba a volver a subir. Es por eso que les agradecí las intenciones, pero decidí seguir yo juntando la plata para poder operarme lo antes posible", dijo Evelin y agregó: "Muchas personas me ayudaron a poder recaudar ese dinero. Yo no iba a parar hasta poder hacerlo. Vendí rapidísimo los números de las rifas y la gente me aportó dinero a mi cuenta, sin conocerme. Estoy muy agradecida".