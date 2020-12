Hace unos días, el piloto mendocino Julián Santero había levantado gran polvareda al decir que "sale más barato alquilar un departamento en Miami, frente al mar con un barman y preparándote caipirinha todo el día, que una cabaña en San Juan". Ahora, la excandidata a Reina del Sol, Lisi Arévalo, salió a defenderlo criticando con dureza los precios que se cobran en la provincia.

"¿A quién le gusta que le roben? Lo mismo me pasó y me pasa con los pasajes en avión para ir a San Juan. En cualquier momento no voy más. Son unos CHORROS. 40mil pesos la ida nomas. Y a Mendoza 7mil ida y vuelta", arrancó comentando de manera más que picante la modelo radicada desde hace algún tiempo en Buenos Aires.

"Después ponen publicidades para que la gente vaya. Es lindo San Juan pero no vale ese precio, no vale el choreo. Hay otros lugares hermosos en Argentina y con un gobierno que te abre las puertas y no te chorea. Me salió 58 mil hace un mes un pasaje a Los Angeles (ida y vuelta ) y en el mismo mes me querían cobrar 40 mil sólo la ida a San Juan jsjajakskaak", escribió en su cuenta de Facebook.

Lejos de querer terminar la polémica, Lisi redobló la apuesta: "¿De donde sos? Me preguntan. De San Juan, respondo. Ah mira, conozco Mendoza".