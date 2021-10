En una resolución inédita en la provincia, el juez Esteban De la Torre autorizó a una mujer para que sea gestante del bebé de su hermana, disponiendo además que los progenitores sean los aportantes del material genético. De esta manera, el niño o niña que vaya a nacer será hijo de la pareja y así quedará asentado en el Registro Civil.

Luis Matons, abogado especialista en bioética personalista, bioderecho y docencia universitaria mostró resparos respecto al tema. "Desde el punto de vista doctrinario, desde lo ético considero que no es conveniente la subrogacion de alquiler de un vientre porque en realidad se está generando una instrumentalizacion de la mujer. Vamos a terminar debatiendo si los padres tienen derecho a tener un hijo o si el de derecho es de los hijos a tener padres", señaló en diálogo con Radio Sarmiento.

"Cuando vemos desde el punto de vista científico las técnicas de reproduccion artificial, hay descarte de embriones. Si partimos desde la base que la persona empieza a existir desde el momento de la fecundación, tenemos que poner en reparos éticos y hasta jurídicos estas técnicas", agregó.

La gestación por sustitución había generado, por un lado, una profunda discusión jurídica, al punto de que se incorporó en el anteproyecto de reforma del Código Civil de 2015, pero, al final, no se incluyó. Por otro, levantó polémica por posturas que hacen referencia al alquiler de vientres y su correspondiente pago, lo que lleva al debate sobre la eventual cosificación de la mujer, cosa que no se da en el caso local.

En este sentido, Matons habló de "mercantilización" de la mujer, aunque aclaró que no hacía referencia al caso particular en cuestión. "Entramos en una mercantilizacion de este tipo de actividad, que es inaceptable. En los pocos antecedentes que he podido ver a nivel internacional se han presentado situaciones no queridas, en las que se desvirtúan en alguna medida las relaciones paterno-filiales en las que no debe plantearse esta clase de sitación de espíritu de lucro, aunque no estoy diciendo que este sea el caso", concluyó.