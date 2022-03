La próxima semana se realizará una audiencia publica en el Observatorio Cesco, en Barreal (Calingasta), para la construcción de una estación transformadora en la zona de la Pampa de El Leoncito. La situación encendió una luz de alarma entre expertos en protección del patrimonio de la provincia, que advirtieron que realizar esa obra en el espacio natural generará un impacto altamente negativo.

"El próximo martes 29/03/22, el EPRE llama a una audiencia pública ambiental en Barreal para la construcción de una Línea eléctrica y la Estación Transformadora "El Leoncito". Desde -la Asociación Civil para la Conservación del Patrimonio Sanjuanino- ACCODEPAS manifestamos nuestra oposición a la realización de cualquier construcción en la Pampa El Leoncito y más aún en el acceso mismo al sitio, alterando el paisaje natural de una reserva protegida", publicó en sus redes sociales el presidente de la asociación, Jorge Cocinero.

Y agregó: "Es obligación del Estado preservar las condiciones de flora, fauna y paisaje Natural para que siga siendo distinguido por todas las generaciones venideras".

Consultado al respecto en Estación Claridad, Cocinero explicó que "el mayor problema es que esta planta transformadora va a estar ubicada en el acceso, justamente en la entrada al Parque El Leoncito. Creo que esta imagen que vamos a tener de transformadores, de tendidos eléctricos y demás, está totalmente alterando al ecosistema natural del lugar, a su paisaje, a su flora y a su fauna".

E indicó: "Hay otros métodos para aplicar en esos lugares que son de un valor patrimonial inmenso. Y más aún cuando está próximo a ser declarado por la Unesco como un lugar para ser conservado patrimonialmente.

No es que estamos en contra del progreso, sino en el tipo de construcción que se piensa utilizar en ese lugar.

Tenemos dos opciones, si la dejamos el lugar hay métodos para que esto ni siquiera aparezca en las vistas, que son bellísimas. Se hace soterrado y listo. Y si no, tenemos que buscar otro terreno".

Para finalizar manifestó: "No hemos sido tampoco llamados para consulta, tenemos gente muy capacitada para aportar colaboración. Lamento que en tres oportunidades le hemos pedido audiencia al secretario de Ambiente -Francisco Guevara- y todavía no nos la han otorgado. Sin diálogo y sin comunicación no se puede lograr nada. Por su puesto, vamos a hacer también formalmente el pedido en la audiencia del martes próximo en el Observatorio Cesco".