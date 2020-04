"Hay un grupo de pacientes en algunas provincias que llevan 30 y hasta 45 días dando positivo por coronavirus, todo depende de sus cuadros clínicos", explicó Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, para anunciar que extenderán el periodo de aislamiento en las personas que se contagiaron, que por ahora en San Juan son dos. A su vez, hasta ayer sólo había dos casos sospechosos y descartaron 26.

Se entendía que aproximadamente a los 14 días de haber cursado la enfermedad se daban las condiciones para realizar las pruebas de control previas al alta de los pacientes, pero esto va a cambiar pues el virus está tardando mucho más tiempo en dejar el organismo de algunas personas, como por ejemplo la joven del primer positivo por Covid-19 en la provincia.

"Esto se está viendo en numerosos reportes, bibliografía y nosotros en particular tenemos el caso de la chica de 29 años que lleva casi un mes y sigue dando positivo en los controles. Lo hablamos con la ministra de Salud y con el Consejo Federal de Salud: en las próximas horas anunciaremos que se extenderá el periodo de aislamiento en pacientes con positivo. Todos los días estamos aprendiendo sobre el virus y de cómo se comporta en algunos organismos, en los que persiste. Esto depende de los cuadros clínicos, porque no necesariamente el coronavirus se presenta con problemas respiratorios sino que también lo hace con cuadros intestinales, de diarrea o anorexia. En el caso de la joven sanjuanina no fue una cuestión respiratoria sino intestinal", señaló Jofré, aunque no especificó cuánto más se alargará el periodo de aislamiento.

Precisamente, a la chica le realizaron la semana pasada un análisis de control y dio positivo, por lo que hoy volverán a hacer el denominado PCR en tiempo real para determinar si se mantiene o no el virus en su cuerpo. Si da negativo, mañana repetirán el testeo. La otra paciente evoluciona favorablemente y su marido (también internado pero con negativo de coronavuris) tuvo una importante mejoría y evalúan el alta para este sábado.