Dos días seguidos con récord de casos de coronavirus. 4.376 contagios registrados a la fecha, un aumento en la cantidad de pacientes internados y la estadística también marca que se está al borde de los 100 fallecimientos. Los números de la provincia muestran una escalada, una curva en ascenso que todavía carece de certidumbre de cuándo será el tan mentado pico.

Este escenario fue expuesto por las autoridades de Salud Pública este jueves por la mañana en una reunión de Gabinete a la que convocó el gobernador Sergio Uñac, según confirmaron a este diario fuentes oficiales. Fue la más dura desde que se desató la pandemia, aseguraron algunos de los presentes.

La idea del jefe del Ejecutivo provincial era tener un detalle acabado de cuál es la situación sanitaria y la de cada sector, para saber cuáles serán los próximos pasos, por eso cada ministro dio cuenta de lo que sucede en cada sector.

Cada ministro en su área dio su parecer sobre cómo está la situación.

La conclusión central del convite de funcionarios es es que no se retrocederá, no se volverá a Fase I. Tiempo atrás Uñac dijo que no había "margen social" para retroceder. Eso sí, ajustarán al máximo los controles sanitarios en virtud que entienden que la gente se relajó.

En la mira están los bares, restoranes y gimnasios, donde se pondrá la lupa para que las medidas vigentes se cumplan pero aseguraron que no cerrarán. El otro punto es el comercio, que ya viene siendo objeto de controles por parte de las autoridades.