Están juntos en el trabajo y también en el hogar. Llega un momento en el que la mayoría reconoce que debieron hacer el pacto de no hablar del trabajo en los momentos estrictamente familiares para tener realmente la pausa que toda persona necesita.



Como la que vivirán mañana, justamente en el Día del Trabajador. En las empresas familiares, que tienen un sitio privilegiado en la economía sanjuanina, sus protagonistas coinciden en que escogerían nuevamente el mismo camino en sus vidas, a pesar que sí o sí hay que afrontar etapas muy duras, en las que las tomas de decisiones son más difíciles porque no se pueden destrenzar así nomás los sentimientos de los negocios.



También admiten, pero esta vez con orgullo, que fueron absorbiendo la cultura del trabajo desde chicos, sin darse cuenta, cuando jugaban en el local en que hoy trabajan. Y agregan que recorrieron todo el camino en la empresa y eso les ayudó a que el concepto de empresa familiar se amplíe en el trato con los otros empleados, un orgullo de generación en generación.

Más tiempo en la gastronomía que con el hockey



Miguel Gómez, el entrenador que obtuvo tres campeonatos del mundo en hockey sobre patines, afirma que su familia está más ligada a la gastronomía que al deporte, porque su abuelo ya tuvo una fonda en Málaga. Fue su padre, Antonio, quien comenzó el negocio en el ‘Súper’ en 1962, un sitio tradicional con sus recetas españolas, pescados y mariscos.



Hoy, junto a Miguel trabajan su hijo Gerardo, su cuñada Rossana y sus sobrinos Gonzalo y Gastón. Durante la charla, su nieto Francisco (hijo de su otro hijo varón, Miguel Ángel) pasa cerca, lo mira y dice: “Ya veremos si será hockista o la cuarta generación de la empresa”. Todos se reunirán mañana a celebrar el Día del Trabajador. Y Gonzalo y Gerardo reconocen que seguramente hablarán de cosas nuevas por hacer con el local.

Tres generaciones trabajando la imagen



En 1965 concretó su proyecto de casa de fotografía ‘Campos Labb’ Roberto Segundo Campos, junto a su hijo Victor Hugo, quien luego continuó al frente, con su esposa Rosina Pellegrini. Los mellizos Hugo y Adelqui ya son hoy la tercera generación conduciendo el negocio, que lo tienen incorporado antes de pensar en que querían trabajar cuando fueran grandes. “Tengo recuerdos de mi infancia jugando en el laboratorio de mi abuelo, mientras revelaban los rollos blanco y negro. La fotografía es parte de mi vida”, afirma Hugo para resaltar que es mucho más que un trabajo.

Y agrega: “Tengo más horas de viaje por trabajo con mi padre que las de vacaciones. Y en varios de ellos debíamos tomar decisiones fundamentales para el negocio”.



Aunque reconoce que hubo un momento en que se acordó no seguir llevando los temas laborales a la mesa familiar, siente que para estar bien con el trabajo, debe seguir vivo el fuego. “El trabajo sin pasión no tiene esencia. El dinero es bonus track”. Admite que se pregunta si su hijo de 6 años seguirá el mismo camino, aunque sabe que falta mucho para esa respuesta. También, que él lo volvería a hacer. “Fue lo que sentí”, concluyó.

La transmisión del respeto al compromiso



En la ferretería ‘La Sanjuanina’ se da el caso que Gustavo y Mathías Gómez, tercera y cuarta generación respectivamente, están al frente del mostrador y acuerdan aspectos del reparto con Santiago Francisco Babiel, uno de los empleados más antiguos del negocio, quien ingresó ahí porque su padre, Pedro, también trabajaba en el mismo sitio. Y hoy, es uno de sus compañeros su sobrino, Walter Olivares.



“No es el único caso, en la finca tenemos a otro empleado que su padre, Jorge Gómez, ya trabajó con nosotros”, afirma Gustavo, que mañana aparte de celebrar el Día del Trabajador, también festejará su cumpleaños número 49. “Mi abuelo Pablo comenzó primero con una empresa constructora, en 1946, y luego comenzó con el corralón en el que mi padre Carlos fue el primer sucesor”, repasa Gustavo, para luego agregar que su hermana Myriam se encarga de la contabilidad.



Santiago afirma que su padre le inculcó como norma inquebrantable no faltar y ayudar a los compañeros para sentirse bien en el trabajo. Gustavo asiente y añade: “Mi abuelo nos enseñó a que hay que ocupar todos los puestos del negocio para saber realmente el valor del trabajo en equipo”.

Mártires de Chicago

En casi todo el mundo se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo en homenaje a los ‘Mártires de Chicago’. Ese día de 1886 una huelga en EEUU, en reclamo de la jornada laboral de 8 horas, fue reprimida por la policía y su respuesta fue la detonación de una bomba. La mayoría de los huelguistas apresados fueron ahorcados, aunque no hubo firmes pruebas si fueron los responsables.

Los servicios para el próximo día feriado

Mañana, 1 de mayo, se conmemorará el Día del trabajador. Es por eso que el funcionamiento de los servicios tendrán algunas modificaciones. A continuación, todo lo que se debe tener en cuanta para la jornada de feriado.

Transporte público: según informaron desde Atap, no habrá colectivos en la calle durante toda la jornada, ni siquiera con frecuencias reducidas, ya que las empresas decidieron darles el día de descanso a los choferes.



Comercio: estará cerrado por completo.



Shoppings y supermercados: no habrá atención en los locales comerciales aunque sí abrirá sus puertas el Play Cinema de Patio Alvear. Desde el complejo informaron que en este caso el servicio se prestará en horario normal, es decir desde las 15, y para eso estará habilitada la entrada por Avenida Libertador que da a la playa de estacionamiento abierta y lleva directamente a las escaleras del cine.



Hospitales: atenderán sólo guardias mínimas, mientras que los consultorios externos estarán cerrados.



Sistema de Estacionamiento de la Ciudad: el Eco no funcionará y tampoco trabajarán los Monitores Urbanos.



Otros servicios de Capital:



Grúa Municipal de Remoción de Vehículos: no trabajará.

Recolección de Residuos y Verdes: el lunes no habrá recolección.

Mercado de Abasto y Feria Municipal: permanecerá cerrado todo el día.



Matadero y Frigorífico Municipal: trabajará con guardias mínimas.