El titular de la Asociación Propietarios de Farmacia de la provincia, Carlos Otto, se mostró en contra de la iniciativa oficial que busca algún "tipo de intervención" en el precio de los medicamentos para evitar subas desmedidas.

"Lo ideal es que las reglas las imponga el mismo mercado. Las farmacias no son formadoras de precio, no entendemos a que se apunta con la medida", dijo Otto, en los micrófonos de Estación Claridad.

Otto reconoció un incremento significativo de precios en algunos medicamentos, como los de venta libre. "Tiene que ver con la investigación y lo moderno del producto. Hay otros que subieron por la pandemia y la disponibilidad para conseguir los insumos ya que en argentina no se producen insumos básicos para la fabricación", explicó.

"Mercado que se fue autoregulando por muchos factores y hay una dispersión de precios muy grandes que tienen que ver con la diferencia de calidad de producción entre los distintos laboratorios", agregó.

Encuentro clave

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibirá al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para buscar “soluciones”, ante la preocupación en el Gobierno por la suba del precio de los medicamentos. La reunión llega después del encuentro entre Feletti y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Los medicamentos treparon 45% en lo que va del año, según el sector farmacéutico. Las cámaras que nuclean a los laboratorios salieron al rechazo de “alterar las reglas de la libre competencia”.

Luego del congelamiento de 1.400 productos de consumo masivo, Feletti anticipó que van a analizar el mercado de medicamentos. “Vamos a ver el estado de situación, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga cuando en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas”, afirmó en declaraciones radiales. “No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata”, agregó el secretario de Comercio Interior.