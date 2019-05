Reconocido. Traverso recibió una plaqueta por parte del gobernador Sergio Uñac. Los fanáticos le pidieron fotos a las que el expiloto accedió sin problemas.



Es, sin dudas, el expiloto más importante para el automovilismo argentino. El multicampeón Juan María Traverso, ahora integrante del equipo Toyota Gazoo Racing, llegó a San Juan hace varios días. Primero para ser parte de la inauguración que hizo la prestigiosa marca que ahora cuenta con una fábrica de autopartes en la provincia, y después para vivir a pleno la tercera fecha del Súper TC2000.

Ayer, se dio un parate entre tantas fotos que le pedían sus seguidores para elogiar a la provincia y a su flamante autódromo: "Siempre estoy contento por volver a San Juan, es una provincia que siempre me trata excelente y me encanta venir. Disfruto al máximo venir acá", contó. Sobre el flamante Circuito San Juan-Villicum, el "Flaco" comentó: "Es un autódromo fantástico, una obra increíble. Personalmente no lo había visto terminado, sí lo había visto por televisión y ya me parecía impresionante y cuando llegué, felicité a quienes hicieron posible esto".

Traverso es palabra autorizada para las criticas, sobre todo si son para corregir o mejorar, pero el oriundo de Ramallo dijo que él no le ve nada por corregir al coloso albardonero: "No hay nada por corregir, los pilotos la dan positiva y si ellos la aprueban es porque la pista es buena. Es un lindo autódromo que hay que saber aprovechar", manifestó.

San Juan con la inauguración del Villicum, ahora cuenta con dos autódromos. Traverso, quien supo ser protagonista de grandes hazañas en el "Eduardo Copello-El Zonda", e incluso una curva principal lleva su nombre, explicó que no hay que comparar entre sí a los dos escenarios y manifestó su fidelidad, por gusto personal, con el autódromo de Rivadavia. "El Zonda es El Zonda. No hay que compararlo, son dos cosas totalmente distintas para correr distintas pruebas. Este es una obra magnifica, igual si tengo que elegir para correr sigo eligiendo a El Zonda. Hay que sacar la chicana y volver a la Viborita antigua", manifestó quien supo ganar siete títulos de TC2000, seis de Turismo Carretera y tres de Top Race.

> El Gobernador se dio un lujito

El gobernador Sergio Uñac estuvo presente durante toda la jornada y previo a la final del Súper TC2000 se dio el lujito de dar una vuelta al autódromo en el auto de seguridad: un Camaro que llamó la atención de todos. Después el máximo mandatario entregó plaquetas de reconocimiento: a Traverso y Marcos Di Palma.