Luego de que tomase conocimiento del terremoto en San Juan, el presidente Alberto Fernández llamó ayer a las 7 al gobernador Sergio Uñac para decirle "voy para allá, ¿cómo te ayudamos?". El mandatario provincial había dicho en conferencia de prensa que había solicitado el envío de fondos para continuar con el plan de construcción de viviendas antisísmicas, a lo que el jefe de Estado nacional respondió con poco más de 7.122 millones de pesos para 1.800 casas. El cupo es para relocalización de asentamientos, entre los que se encuentran las familias afectadas de La Bebida, en Rivadavia; Sarmiento y Pocito, entre otras. Además, hoy arribará el ministro de Obras, Gabriel Katopodis, para revisar la grieta que se generó en un tramo de la Ruta 40 Sur y en el Ejecutivo local hay expectativas de algún anuncio para reactivar el 80 por ciento de los 50 kilómetros de la ampliación de la vía, sector que está frenado hace un año.

El Gobernador resaltó el gesto del Presidente al manifestarle que "lo más fuerte de todo es que decidiste venir para estar con los sanjuaninos. Eso tiene un valor trascendente". Además, aunque no mencionó su nombre, Uñac hizo referencia a la visita de Juan Domingo Perón tras el terremoto de 1944, quien, al igual que Fernández, "vino a hacerse cargo no solamente de los daños materiales sino también de los daños que nos habían dejado en el espíritu". Al ser consultado, el jefe de Estado nacional evitó cualquier tipo de comparación y resaltó que, en la madrugada, "me dormí pensando en qué había pasado en San Juan. Tengo en claro mis responsabilidades". El presidente llegó pasadas las 16 a los asentamientos sobre calle Pellegrini, en La Bebida, Rivadavia, en donde tomó contacto con vecinos damnificados por el terremoto, para luego dirigirse a Casa de Gobierno.

El Presidente trajo una partida de 7.122.637.440 pesos del programa Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi. En el anuncio quedó en claro que se trata de una primera etapa, que incluye las 1.800 viviendas. El ministro de Obras sanjuanino, Julio Ortiz Andino, explicó que dentro del cupo se encuentran las 837 casas de un nuevo barrio en La Bebida. Además, indicó que se está terminando un barrio en Sarmiento, en el que se van a poder disponer hogares para los más afectados en ese departamento. Y con respecto a un complejo habitacional en Pocito, expresó que van a arrancar de forma inmediata con el proyecto, que contemplaría unos 470 hogares, y estimó que "no más allá de mitad de año vamos a poder empezar a construirlo". El funcionario destacó que, con la partida que llegará, recuperarán lo que se invierta en el barrio que se está ejecutando en Caucete, en el que se reubicarán a 471 familias. En carpeta también están otras villas de seis departamentos más. En total, quedan 2.850 familias en viviendas precarias por relocalizar, por lo que el cupo de 1.800 ayuda a reducir la cifra considerablemente. Además, Fernández enviará 120 millones de pesos adicionales "para ayudar con materiales a la gente que tiene que refaccionar y levantar su casa y debe esperar un año o año y medio para tenerla", indicó Ortiz Andino.

Por otro lado, hoy llegará el ministro Katopodis, quien recorrerá los 4 kilómetros de la grieta producida en Ruta 40. Su reparación ya fue diagramada (ver aparte) y en el Ejecutivo hay expectativas de la reactivación de la ampliación de los tramos que van de la Calle 8 a la Ruta 295 y desde este punto a Tres Esquinas. Ortiz Andino dijo que Uñac le ofreció a la Nación acelerar los tiempos "terminando el proyecto ejecutivo de las obras faltantes y lanzando el proceso licitatorio". Para ello, se debe definir la rescisión del contrato con la constructora Green, que se encuentra en concurso de acreedores y dejó la obra, por lo que se espera que haya novedades, aunque no hay confirmaciones.

Detalles

Aporte

El ministro de Obras local, Julio Ortiz Andino, se mostró esperanzado en un segundo aporte del plan Casa Propia, dado que, durante la presentación, se hizo mención a una primera etapa y el propio Presidente habló de una parte de los fondos, en referencia a una partida distinta a los 1.800 millones de pesos que enviará.

Ayuda

El Gobierno nacional también enviará 120 millones de pesos para lo que se denominó urbanización. Según explicaron en el Ejecutivo, el dinero será destinado a las familias afectadas por el terremoto para que puedan arreglar o levantar sus viviendas. El Gobierno provincial puede colaborar con la entrega de materiales.

Definiciones

En su discurso, el gobernador Uñac resaltó el trato del Presidente con los sanjuaninos. "Nos haces sentir que somos parte de esta Argentina federal. Gracias por ayudarnos en momentos difíciles. A los sanjuaninos nos gusta dar vuelta situaciones. Con tu ayuda, podremos revertir esta situación".

Emergencia

El delegado local de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, dijo que han planificado una reparación de emergencia para la grieta de 4 kilómetros en la Ruta 40 Sur, que tendrá una duración de dos a tres años, dado que, en ese plazo, calculan que ya se habrá realizado la obra integral sobre 50 kilómetros del camino.