La reconocida familia Recabarren decidió no dejar pasar por alto el cumpleaños 90 de Jorge Pascual Recabarren, más conocido por su pseudónimo: Jorge Darío Bence, el Aparcero Mayor de Cuyo.

El festejo realizado en una parrillada recientemente inaugurada de Santa Lucía fue intervenido por el fuero especial de Flagrancia por violaciones a la normativa sanitaria vigente, y el cumpleaños terminó con 24 personas mayores aprehendidas y 4 menores de edad. Cabe recordar que la normativa vigente establece limitaciones en cuanto a la cantidad de participantes de una reunión social (si es en un bar, parrillada o café) o familiares ( si son en una casa), a lo que se suma el horario habilitado, que en restaurantes es hasta la una de la mañana.

En diálogo con Radio Sarmiento, el reconocido locutor, Jorge Pascual Recabarren (hijo) indicó que no es él quien figura en el listado de las personas aprehendidas por Flagrancia: “No soy yo el detenido, no soy el de la lista, es mi padre, que en su documento figura como Jorge Pascual Recabarren, más allá de que sea conocido como Jorge Darío Bence”, explicó el distinguido locutor. Y agregó: “Yo no estuve en el festejo y todavía no sé qué fue lo que pasó. Me invitaron a la celebración pero terminé muy tarde de trabajar y finalmente decidí no ir”.

El locutor conocido por su presencia en el escenario mayor de la Fiesta del Sol también manifestó su descontento ante las publicaciones digitales que lo involucraban en el festejo clandestino. “No sé por qué algunos portales publicaron mi nombre como si hubiese sido yo sin haber chequeado antes la información. No justifico lo que pasó pero era un festejo en un lugar permitido, no he podido hablar con mis hermanos o mi padre para poder interiorizarme sobre lo sucedido”, terminó expresando el mayor de los Recabarren, una reconocida familia de presentadores y locutores de la provincia.