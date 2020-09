Los imputados de la fiesta VIP, durante la audiencia en el Teatro Municipal.

Que el juez no es competente para actuar sobre el delito que se está investigando, que hubo falta de imparcialidad e independencia por parte del magistrado, que los audios no se escuchaban y hasta que una audiencia virtual vía Zoom no era el procedimiento adecuado para llevar adelante la audiencia. Esos fueron algunos de los argumentos que presentaron parte de las defensas de los 48 imputados que están en la mira por haber participado de una fiesta clandestina en Santa Lucía en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por la provincia. Dichos planteos generaron malestar en la Justicia. Incluso, ante la argumentación de un abogado, el juez de Flagrancia Eduardo Raed, sostuvo que "hay una actitud maliciosa" que tuvo el objetivo de "obstruir la Justicia y de ofender al magistrado". Así, resolvió aplicar una llamado de atención al letrado Agustín Idemi. Por su parte, los fiscales de la causa, Iván Grassi y Claudia Salica, fueron en la misma línea al indicar que dichos planteos tuvieron la única intención de dilatar el proceso y entorpecer la causa para que ésta no se lleve adelante.

La audiencia inicial, que arrancó ayer para determinar si los imputados son culpables de infringir el artículo 205 del Código Penal, el cual castiga con prisión de seis meses a dos años "al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia", estuvo cargada de quejas y acontecimientos. De hecho demoró siete horas, desde las 11 hasta las 18, y no finalizó. El juez pasó a un cuarto intermedio para el lunes a las 8. Incluso, por las demoras, ni siquiera se pudo resolver el planteo de negativa por una suspensión de juicio a prueba (Probation) que presentaron las defensas de varios imputados.

Sobre las acciones de los letrados, Raed indicó que las rechazó a todas por lo que no tuvieron curso. Además, explicó que, sobre lo que expuso el abogado Leonardo Villalba, quien pretendió que se suspenda la audiencia porque la virtualidad no era el mecanismo adecuado, dijo que "este tipo de planteos no es normal y menos por parte de Villalba, quién ya ha participado de otras audiencias bajo el mismo sistema virtual y nunca se opuso a ello".

Por su parte, el fiscal Grassi dijo que "fue llamativo que los abogados se hayan quejado al indicar que no pudieron ejercer su derecho de defensa cuando se les ha brindado todas las posibilidades en cada uno de los planteos que solicitaron para que la audiencia se realice. Aún así, siguieron haciendo maniobras dilatorias". En el mismo sentido, la fiscal Salica sostuvo que "siempre hay un límite con el exceso de planteos que se advierte claramente que son dilatorios como, por ejemplo, decir que no escuchan los audios. Todos hemos tenido una buena transmisión. Además, hubo una falta de respeto de algunos colegas porque no dejaban que Grassi pudiera dar, en un modo continuado, la imputación formal".

MALTRATO A PERIODISTA

Luego de que una de las imputadas se descompensara y fuera asistida por la policía y un periodista de este medio, varios de los imputados maltrataron al profesional de DIARIO DE CUYO por ejercer su trabajo. Incluso la abogada Irma Alonso lo increpó cuando ni siquiera había presenciado el acontecimiento.

Los imputados de la fiesta VIP

Los imputados que enfrentan el procedimiento en el procedimiento de Flagrancia son Martín Roldán, Florencia Coria, Florencia Sarmiento, Milagros Atencio, Marcelo Jamenson, Lucía Pastor, Mauro y Julieta Mordacci, Jimena Pintor, Josefina Kadi, Mariano Mattar, Mauricio Gómez, Ornella Vidal, Victoria Elizondo, Emilia López, Daniela Durán, Mariana Becerra, Leandro Tello, Emiliano Pérez, Mauricio Funes, María Meritelo, Martina Aguiar, Federico Nelson, Facundo Velasco, Lucas Durán, Sofía Baños, Valentina Colombo, Luciana Camilleri, Maximiliano Ortiz, José Amaya, Patricia Díaz, Carla Vila, María Matons, Siria Ayala, Daniela Coria, Enrico Zullich, Guadalupe Toledo, Juan Olmedo, Augusto Baigorrí, Santina Zunino, Gonzalo Clavel, María Navarrete, Julieta Rotman, Angel Requena, Julián Uzair, Santiago Pérez, Guadalupe Touris y Juan Velasco.