Será un Año Nuevo inestable y un poco más frío que el resto de la semana, aunque no tanto como la Nochebuena. De acuerdo a la proyección del climatólogo Germán Poblete, el último día del año la máxima rondará entre los 28 y 30 grados con probabilidad de lloviznas.

La última semana del año será cálida, pero no extrema con máximas que irán en aumento hasta el día viernes. "Desde hoy y hasta el viernes la temperatura irá aumentando, pero no a los valores de la semana pasada. El viernes habrá presencia de baja presión fría en altura que afectará la madrugada del sábado con probabilidad de lloviznas. Así, el último día del año, quedará nuboso e inestable con una brisa de viento Sur. Si bien será más fresco que otros días, no hará frío como en Nochebuena", aclaró Poblete.

Para el primer día del 2023 se espera sol y una máxima que rondará los 34 grados, ideal para disfrutar al aire libre.