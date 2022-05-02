PROGRAMACIÓN DE EVENTOS
JUEVES 5 DE MAYO:
MAÑANA
8:30 HS.ACREDITACIONES EN EL HOTEL DEL BONO PARK
9:00 HS. REUNIÓN DE DIRECTORIO.
10:00 HS.ESPACIO DE DIÁLOGO INTERNO DE DIRECTORES.
11:30 HS.EXPOSICIÓN DE PAULA FLEITAS (MAS I CONSULTORA INTERNACIONAL)
MEDIODÍA
13:00 HS.LUNCH.
TARDE
15:30 HS.BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LAS DISERTACIONES POR EL PRESIDENTE
DE CAEMCO, ENRIQUE VELASCO, EN EL HOTEL DEL BONO PARK.
15:40 HS.PRESENTACIÓN DE LA CPC POR SU PRESIDENTE, GERARDO FERNÁNDEZ.
16:00 HS. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE CAME, ALFREDO GONZÁLEZ.
16:20 HS. DISERTACIÓN A CARGO DEL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO, ARIEL LUCERO: " EXPANSIÓN PRODUCTIVA - MODELO SAN JUAN "
17:00 HS.COFFEE BREAK
17:20 HS.DISERTACIÓN A CARGO DE DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO, U.N.S.J. GUILLERMO VELASCO ; " ALIANZA
UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO-COMUNIDAD, EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO
LOCAL Y NACIONAL ".
18:00 HS.DISERTACIÓN A CARGO DEL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, JULIO ORTIZ
ANDINO, " ENERGÍAS RENOVABLES "
NOCHE
21:00 HS. CENA DE CIERRE EN EL HOTEL DEL BONO PARK