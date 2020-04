Sin movimiento. En Valle Fértil, los comercios trabajan de 8 a 12 y 18 a 20. Fuera de ese horario, prácticamente no hay movimiento en San Agustín, como en al mayoría de las localidades sanjuaninas alejadas de la capital.

Aunque la densidad poblacional sea considerablemente inferior, en las localidades sanjuaninas alejadas de la capital se tomaron tan o más en serio el respeto de cumplir con la cuarentena social impuesta por el Estado Nacional para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Según el relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO, hasta en Caucete, la ciudad donde para algunos consultados debería existir un mayor control policial en el centro durante el horario de comercio, prácticamente desaparece toda actividad en las calles luego de las 20, el horario en el que debe concluir la actividad comercial.

En las otras localidades, el denominador común fue que todos se amoldaron al nuevo ritmo y si bien notaron que hay escasez ocasional de algunos productos y que otros han incrementado sus precios, aguardan con paciencia a que se restituya la normalidad.

En Valle Fértil, por ejemplo, los adultos mayores que están obligados a salir de sus casas, lo hacen entre las 8 y 10. Poco después de las 12, San Agustín se enmudece hasta las 18, cuando comienzan las otras dos horas de apertura de comercios.

Allí, al igual que en los valles cordilleranos, hubo temor al principio de la imposición de aislamiento temor de transmisión del virus por la presencia de turistas extranjeros. Unos pocos de ellos todavía permanecen en el lugar que visitarían un par de días, habiendo cumplido el aislamiento preventivo de 14 días.

En las localidades de Iglesia y de Calingasta, salvo por la mañana, despiertan la sensación de haber sido completamente abandonadas, como si en vez de haber cuarentena se hubiera producido un masivo éxodo. Los testimonios coinciden en que los controles se mantuvieron en el tiempo y eso indujo a los habitantes a cumplir más estrictamente con la consiga de quedarse en casa. "Hubo que machacar desde el principio, pero todo el mundo hoy lo entiende, lo tiene claro", sintetizó el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz.

Claro que en cada lugar hay particularidades que se reflejan en las siguientes tres páginas.

Jachal

Un pueblo que sale lo justo y necesario

Con controles estrictos, el departamento norteño acató la cuarentena en un 90%.

Son las 10 de la mañana y el movimiento en los alrededores de la plaza principal es similar a un día normal. Las filas en el cajero automático y en las sucursales habilitadas para pagar servicios, avanzan respetando la distancia ante la atenta mirada de los policías que desde la vereda de enfrente, en la plaza, controlan que se cumplan las medidas. Así Jáchal vive estos días, saliendo únicamente a cumplir con las obligaciones pero con respeto casi total a las normas que según las autoridades respetan el aislamiento social en un 90%.



"En las tardes no se ve un alma. La gente tiene miedo, si sale por las mañanas es para hacer lo justo y necesario", cuenta Domingo Salinas, comerciante de un almacén preocupado por lo que pasará, al menos en su negocio. Es que la baja en los ingresos hizo que esa cooperativa de trabajo, comience a pensar en alternativas para poder pagar el sueldo a los dos empleados que tienen. Dicen que la gente compra lo indispensable y encima, parte de la mercadería comenzó a escasear. La economía en el departamento norteño sin dudas que lo padecerá. En los cerca de 25 mil pobladores, un gran porcentaje vive del "día a día". Muchos trabajan de la cosecha, que en este momento el membrillo y la cebolla atraviesa la parte fuerte y eso hace que se motorice la economía departamental para algunos, pero el resto, el que no accede a eso, es tema de interés para el Estado. El intendente Miguel Vega comentó que para ese sector social que no la pasa bien, además de la chance de adquirir los 10 mil pesos que aportará el Gobierno nacional, se hará acreedor de los módulos alimentarios que aportará el gobierno provincial y que será reforzado también por el estado municipal.



El cuidado y la prevención son clave en el departamento. Todos los vehículos que acceden a tierras jachalleras se someten la desinfección con agua clorada que activó el Comité de Emergencia, que también desinfecta las zonas más concurridas. Mientras en el Polideportivo "Papa Francisco" arman el "hospital de campaña", el director de Deportes Rodrigo Tejada agrega que se acondicionaran 50 camas en la pista, 15 en el albergue y 15 camas más en la sede de Arquitectura que se sumarán a las 150 del hospital San Roque. "Gran parte de la población son adultos, pero en el otro extremo tenemos a los jóvenes a quienes más les costó acatar la cuarentena", expresó el subcomisario Ceferino Reyna, de la comisaría 21. Allí, en los días que van del aislamiento hubo 45 personas apresadas. En resumen, la mayoría de jachalleros afrontan la situación desde sus casas.

Desobedientes

45 Fueron los detenidos por no respetar el aislamiento social obligatorio en los primeros 15 días de dictada la orden. El subcomisario Reyna dijo que la mayoría fueron jóvenes.

Iglesia

Un pueblo fantasma, con temor y casi sin redes

Desolado. Así luce Rodeo. La capital iglesiana que hace un mes atrás desbordó su capacidad con el kitesurf, ahora parece una ciudad fantasma. El temor a la pandemia lo sienten los ciudadanos que acatan al máximo la pandemia.

Un silencio que asusta. Calles desoladas. Una que otra persona moviendose para ir al único cajero automático o acudir a algún almacén. Así vive estas horas el departamento de Iglesia, con un acatamiento casi total que se justifica por el temor que tienen y que expresan a viva voz los ciudadanos. Rodeo es la sombra de lo que se vivió un mes y medio atrás, cuando el "Kite Fest" colmó la capacidad hotelera y congregó a casi 20 mil personas en esa pequeña y coqueta ciudad.

Apenas iniciada la pandemia, desalojaron a todos los turistas.

"Estamos asustados. Acá nos conocemos todos y tenemos miedo cuando vemos a alguien que no es de acá. Si un día tenemos un caso, el contagio sería alto porque somos un pueblo pequeño", contó Paola Guajardo de Angualasto. Allí, a 20 kilómetros de la capital iglesiana, la falta de comunicación se hace sentir por la escasa señal de Internet que hay. Los pueblerinos comentan que se informan del avance de la pandemia por la radio debido a que Internet es escaso y una problemática seria teniendo en cuenta que hoy, esa vía es necesaria para todo. En Rodeo y en el resto del departamento la situación por la baja señal de internet se repite. "Instalaron una antena pero no hay caso, no mejora la señal", cuentan.

El temor es grande en todo sentido. Los rodeínos temen que el sistema de salud no esté preparado y colapse ante una propagación mayor, pero Sara Mura, jefa de Enfermería del hospital "Tomás Perón", cuenta como se prepararon: "Somos un hospital de frontera con los elementos básicos, muy precario, pero armamos un operativo para que la situación no nos sobrepase", comentó. El hospital tiene 17 camas para aislamiento, en tanto que en el polideportivo municipal acondicionaron 30 más. "Si llegamos a tener pacientes críticos se trasladarán a la Capital", comentó.

Son las 17 horas y llega el momento de encender la radio. El dial de la emisora "La Cumbre" transmite la misa diaria del padre Rómulo Cámpora. "Acá la gente es muy creyente y por el miedo que hay, los pueblerinos se refugian en la fe", comenta Raul, comerciante de la zona.

Dos agentes de la policía que realizan una recorrida por el pueblo, cuentan que los iglesianos acatan al máximo la medida y que en los casi 20 días que llevan de cuarentena, tuvieron 20 detenidos por desobedecer la norma, un promedio muy bajo si se tiene en cuenta que hubo un día que apresaron a un grupo de seis personas por estar jugando al fútbol en la vía publica.

Iglesia hoy es un pueblo fantasma pero después de todo, esa es la postal de obediencia que se debería dar en todos lados.