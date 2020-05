En la provincia ya están preparados y significaría un gran avance para continuar con los trabajos que ya realizan para prevenir la propagación del mosquito "Aedes aegypti" transmisor del dengue. Se trata de la gestión que ya inició Salud Pública para empezar a diagnosticar el virus en el Hospital Rawson, lo que permitiría conocer con mayor rapidez los resultados y conocer además la tipología del virus que ya circula en San Juan.

Todo se inició tras la confirmación el viernes de dos casos autóctonos, ambos con la cepa DEN 1, a los que se sumaron otros cinco que fueron confirmados ayer, lo que elevó la cifra a siete. Además se informó ayer que hay otros 10 casos importados, 13 sospechosos y 16 que fueron descartados.

Tras ello, el Programa Control de Vectores junto a los municipios, reforzaron la prevención que ya venían realizando intentando terminar con lugares donde el mosquito pueda albergarse.

La jefa de Control de Vectores, Liliana Salvá, comentó que ya iniciaron las gestiones para empezar a diagnosticar con recursos propios los nuevos casos. Eso permitiría no sólo confirmar los casos sospechosos con mayor rapidez, sino que lo más relevante será tener el diagnóstico molecular genómico, es decir conocer el gen del virus y saber qué tipo es el circulante.

"Sería un avance muy grande para la provincia y para saber cómo seguir", comentó Salvá. En la misma línea se manifestó el jefe de la División Bioquímica, Raúl Vallejo: "Hoy en día nos estamos manejando con supuestos, no conocemos el tipo de virus que circula, por eso poder realizar nosotros los diagnósticos nos permitiría obtener mayores detalles para trabajar de una forma más clara". Hoy los casos sospechosos se envían al Instituto Maiztegui en Buenos Aires, pero en San Juan los estudios se realizarían en el Laboratorio del Hospital Rawson, donde se realizan los análisis del Covid-19. El laboratorio sanjuanino cuenta con un equipo termociclador Real Time, en tanto que el equipo de profesionales con los que cuenta, no necesitarían de una capacitación extra, pues las técnicas de laboratorio no varían.

La gestión ya la iniciaron pero desde mañana esperan que Nación les brinde una respuesta y en caso de contar con los reactivos, San Juan ya estará listo para empezar a diagnosticar.

Lo que hay que saber

¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Son distintivas las manchas blancas que lleva en su dorso y patas. Esta especie es transmisora y sólo lo transmite si antes picaron a otra persona con el virus.

¿Dónde se aloja?

Para reproducirse, el mosquito deposita sus huevos en recipientes naturales o artificiales en los que se acumula agua limpia por largo tiempo, cerca o dentro de las viviendas: botellas, recipientes con plantas, neumáticos.

Circula en San Juan

Los primeros siete casos autóctonos de dengue en San Juan determinaron que hay mosquitos hembra Aedes aegypti infectados con el virus. Eso hizo que se intensificaran las recomendaciones para combatir al insecto.

La campaña

Generar conciencia es lo que se busca con el lema "Sin mosquito, no hay dengue". Salud Pública realiza un operativo de inspección ocular y tratamiento focal en las casas, para constatar que no existan lugares con el mosquito.