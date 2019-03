Apoyo. Además del abrazo simbólico que protagonizaron ayer los alumnos, docentes y padres de la Escuela de Enología, la semana que viene habrá una marcha para defender la posesión de los terrenos de la institución.

Ayer, la comunidad educativa de la Escuela de Enología, en Capital, vivió un nuevo episodio que movilizó a padres y alumnos, y que terminó con la intervención de la Policía. Un par de máquinas de Vialidad Provincial ingresó a uno de los terrenos de la institución para, aparentemente, realizar un operativo de limpieza encargado por el Ministerio de Infraestructura. Las autoridades escolares dijeron que no fueron notificadas de este procedimiento al que consideraron una ’usurpación’ y que denunciaron ante la Justicia. Este hecho revivió el miedo de padres y docentes ante la posible pérdida de otro de sus terrenos a manos del Gobierno. Hace unos años se inauguró la sede del Senasa en uno de estos terrenos.



Sergio Montero, director de la Escuela de Enología, fue durísimo en sus declaraciones. Dijo que ’los terrenos de la escuela no se tocan. Para mí no existen los patrones de estancia’. Con estas palabras comenzó el relato del hecho que ocurrió ayer y al que consideró un atropello.



Dijo que ayer a la mañana le avisaron que un par de camiones, una máquina excavadora y una topadora de Vialidad Provincial habían ingresado al terreno que está sobre calle 25 de Mayo, entre Matías Zavalla y Alvear, donde la escuela tiene un olivar para la práctica de los alumnos. Y sin permiso alguno. ’El encargado de este operativo, un tal Chávez, me dijo que sólo estaban cumpliendo con las órdenes recibidas por Jorge Deiana, secretario de Obras del Ministerio de Infraestructura. Y que el trabajo era limpiar parte del terreno por la próxima inauguración de la Escuela de Cine que está dentro del predio. Pero, tiraron el alambrado para entrar y, cuando llegué, ya habían talado moras y pinos, y me pareció que la intención era continuar con los olivos’, dijo el directivo.

Práctica. En el terreno que ayer encendió la polémica hay un olivar donde los chicos realizan prácticas de olivicultura y producción de aceite de oliva.



Frente a esta sospecha, Montero llamó a la Policía para que ‘frenara’ este trabajo y denunció a Infraestructura por ’usurpación’, pese a que este terreno pertenece al Gobierno, ya que aún no fue escriturado a nombre de la escuela. ‘Desde Educación dijeron que van a acelerar el proceso de escrituración que nos prometieron el año pasado. También confirmaron que no sabían del operativo de limpieza’, dijo Montero.



Por su parte, Jorge Deiana le dijo a este diario que ’es verdad’ que mandó gente a limpiar este terreno, pero no para talar árboles o usurparlo como trascendió. ’Desconozco cuál es la intencionalidad del director con todo esto. El objetivo sólo era limpiar parte de ese lugar. No le informamos a Educación porque se trataba de una limpieza rutinaria y no podemos explicarle a todo el mundo lo que hacemos. Decidimos suspender los trabajos para no seguir generando polémica’, dijo el funcionario.



Ante la denuncia de Montero contra Infraestructura por usurpación, Deiana dijo que ’puede hacer lo que quiera. Desconozco cuál es su fin último’.



Ayer, padres y alumnos realizaron un abrazo simbólico frente al terrero para defender su posesión. Prometieron hacer vigilia en el lugar para evitar que las máquinas ingresen nuevamente.