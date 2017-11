Brisa Pérez es la nueva Reina de Angaco para la Fiesta Nacional del Sol 2018. La joven tiene 18 años, es mamá de un nene de 10 meses y cursa el último año del secundario. En una entrevista con DIARIO DE CUYO habló de lo difícil que fue su infancia y cómo logró salir adelante gracias al apoyo de su pareja y su familia política, que es con quien vive desde hace poco más de un año. "No sé que hubiera sido de mi vida sin ellos -por la familia de su pareja- y por eso estoy agradecida", dijo la flamante soberana que es integrante del cuerpo de bandera de su escuela y que este año fue elegida además como mejor compañera. Feliz por su corona dijo que buscará ser un ejemplo para todas las chicas que sufren o sufrieron abuso.



-¿Por qué decidiste presentarte?



-En mi pasado viví cosas muy difíciles que me habían hecho ser muy cerrada. Gracias a mi pareja cambié muchas cosas y aprendí a valorarme como mujer. Me inscribí porque quería vivir esta experiencia y conocerme un poco más. Siempre tuve perfil muy bajo y este año me pasaron cosas muy lindas como entrar al cuerpo de bandera de la escuela, fui mamá, me eligieron mejor compañera del curso y pensé que todo eso eran buenas señales para vivir otra experiencia linda.



-¿Qué situaciones difíciles pasaste en tu vida?



-Durante muchos años estuve viviendo con una familia en la que sufrí abuso. Fui abusada por la pareja de mi tía -una prima de su mamá- que tuvo mi guarda porque mi mamá es esquizofrénica y mi papá no sé quién es.

Desde chica recibí abuso. Hoy lo cuento con mucha tranquilidad porque estuve con tratamiento psicológico y lo tengo muy superado. Todo lo superé gracias al apoyo y cariño de mi pareja y su familia. También, gracias a una tía mía que es la única con la que tengo relación de mi familia. Con esta tía estuve viviendo hasta hace un año porque la gente que me crío no tiene contacto conmigo. Estas situaciones me hicieron sentirme débil por momentos y fuerte, en otros. Fui abusada, pero quiero demostrar que se puede ser feliz.



-¿Tenés contacto con tu mamá?



-Sí, en ocasiones. Estos últimos tres años, que es cuando empecé a estar lejos de la gente que me crió, la empecé a ver otra vez. Hace un tiempo estuve con ella para su cumpleaños. Ella vive en Rawson, con un hermano.



-¿Cómo sos como mamá?



-Estoy tratando de dar lo mejor. Es una experiencia muy nueva y quiero lo mejor para mi hijo. Lo amo y por eso quiero seguir estudiando para tener un buen trabajo y poder darle un buen futuro. Mi suegra me ayuda un montón para que pueda seguir con mis estudios. Ella me cuida al gordito cuando voy a la escuela.



-¿Qué proyectos tenés ahora que sos Reina?



-Me gustaría demostrar que todas pueden llegar a ser Reina y que no hay obstáculos que te limiten. Me parece que desde este rol puedo demostrar que todas las chicas pueden sacar sus problemas a la luz y decir lo que les pasa. Durante muchos años me callé por tonta y al único que le conté todo lo que pasé fue a mi pareja. Él me dio la confianza de poder abrirme y contarle todo. Mi pareja, mi hijo y su familia son muy importantes, no sé que hubiera sido de mi vida sin ellos y por eso estoy agradecida. Por otra parte, me gustaría intervenir para que se haga un centro o algo que ayude a que los chicos no estén tan perdidos en sus rumbos. La juventud tiene muchos problemas, veo muchos jóvenes que se quedan y no estudian. Creo que los jóvenes no piensan en su futuro.

El álbum de la Reina

Con su familia. Brisa vive desde hace poco más de un año con su suegra, su pareja y su bebé.