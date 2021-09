Vender monedas de $1 con un error en su inscripción fue el puntapié de todo el revuelo que hubo en las últimas horas en San Juan en diferentes espacios de compra y venta. La moneda de un peso en cuestión fue acuñada en 1995 en Inglaterra y que, a priori, se convirtió en un tesoro para los coleccionistas. Y es que, por un error ortográfico, en la “impresión” de esta serie de metales puede leerse “Provingias del Río de la Plata” en lugar de “Provincias”.

Creyendo que son únicas, algunas mentes brillantes la comenzaron a ofrecer en miles de pesos y hasta llegaron a valuarla en 15.000 pesos. Pero varios especialistas en numismática echaron por tierra esa teoría y destacaron que hay al menos 56 millones y es una moneda que sigue vigente, no se trata de una moneda antigua.

Los expertos aseguraron que si una persona quiere guardarla puede comprarla sin problema pero tampoco será incoveniente en encontrarla porque justamente hay "millones" y tal es el caso de los sanjuaninos que las encontraron en sus billeteras, monederos o bolsillos.

Muchos se fijaron en las monedas que tenían y se llevaron la sorpresa que allí estaba una "G" en vez de una "C". No lo dudaron y las ofertaron en las redes. Hubo consultas ante varios posteos con dos, cuatro y diez monedas con el mismo error pero al final no se concretó ninguna transacción.

Aunque la ilusión estaba en vender una moneda por 7.000 o 15.000 pesos, la respuesta no fue la que esperaban, ya que hubo usarios que se burlaron ofreciendo "un lote" o "una camioneta" y "diferencia a convenir".

También aparecieron los que se indignaron y le cambiaban la unidad monetaria por una "pala", con el sutil de mensaje de mandarlos a laburar.