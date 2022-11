Hace unos días, la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, señaló que bajar la inflación no es la prioridad en el mes del Mundial. En este contexto, DIARIO DE CUYO quiso conocer cuáles eran las preferencias de los sanjuaninos. En una encuesta publicada por este medio, en su edición web, ganar el Mundial obtuvo el doble de votos que estancar la inflación en lo que queda del año. Así, a simple vista, los sanjuaninos dijeron que les interesa más la Copa del Mundo, que la economía. De la encuesta participaron unas 3.500 personas.

Hoy arranca el Mundial Qatar 2022. El mundo espera que la pelota comience a rodar y en Argentina la expectativa por esta copa es cada vez más elevada. Y el interés que los sanjuaninos le dan a este campeonato de fútbol, es muy alto.

La polémica frase de Olmos comenzó en una entrevista donde le consultaron si prefería que la Selección gane el Mundial o bajar la inflación, y no dudó: "Primero que gane Argentina". "Se debe trabajar todo el tiempo por la inflación", agregó, pero advirtió que "un mes no va a hacer la gran diferencia".

"¿Qué preferís?" fue la primera pregunta y tuvo 4 opciones de respuestas: que Argentina gane el Mundial; que la Selección no gane, pero se estanque la inflación en lo que queda del año; que Argentina no salga campeón, pero que baje el dólar en lo que resta de 2022; que Argentina no gane, pero que vos llegués tranquilo a fin de mes durante noviembre y diciembre, y que la Selección no gane el Mundial, pero tener un aumento de sueldo similar a la inflación. De estas opciones la primera (los lectores sólo podían optar por una respuesta) fue la más votada.

Casi 4 de cada 10 dijeron que prefieren poder gritar "dale campeón" que las hipotéticas soluciones a la crisis económica que atraviesa a todos los argentinos.

En el segundo lugar de las opciones más elegidas, se ubicó tener un aumento de sueldo. Esta respuesta fue marcada por el 28% de los votantes. Mientras que, la opción relacionada a calmar la inflación obtuvo la mitad de los votos frente a "que Argentina gane el Mundial". De esta manera, los sanjuaninos mostraron que están más enfocados en los partidos que la celeste y blanca comenzará a disputar desde el martes que viene, que en ganar "la guerra contra la inflación".

"La economía es importante en nuestras vidas, pero en este momento ganar el Mundial puede ser lo mejor que nos puede pasar. Puede parecer una alegría banal, pero los argentinos estamos acostumbrados a vivir en crisis y que la Selección salga o no campeona no hará que la crisis mejore. Entonces opto por ver Argentina campeón, algo que no vi nunca porque nací en 1986, la última vez que eso pasó", dijo Luciano Carmona. Mientras que otros lectores comentaron que si bien la inflación les preocupa, sienten que ver el Mundial puede hacerlos olvidar un poco de todo lo malo que pasa en el país. "Ver a Argentina levantar la copa, es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos y es quizás lo más real que podemos ver", agregó Marcelina Correa.

En este sentido, según la encuesta se puede ver que las prioridades de los sanjuaninos ante el Campeonato Mundial van de la mano con la fe que le tienen a la Selección. Es que algunos dijeron, a través de las redes sociales, que consideran que si Argentina obtiene un buen resultado podrán tener la alegría que la situación social y económica no les da.

Si bien la mayoría de los encuestados dijo que cree que Argentina le irá muy bien en este Mundial y que obtener este título les es más interesante que la economía, el 40% dijo, de manera contradictoria, que en caso de que eso se concrete, terminará el año peor de lo que empezó, por la crisis económica. Es decir, que el campeonato no les cambiará la vida.

Sin embargo, casi pisándole los talones, el 36% aseguró que si Argentina sale campeón terminará el año mejor de lo que empezó, pese la crisis económica. Es decir, que casi la misma mitad de personas dijo que terminará el 2022 con más alegría. "Vamos a terminar en crisis de igual manera. Entonces qué tiene de malo decir que vamos a terminar más felices en 2022 si la Selección gana el Mundial", dijo, entre risas, Raúl Ontiveros, mientras que Florencia Bustos agregó: "A fin de año uno suele hacer un balance y creo que si Argentina sale campeón, la balanza va a estar inclinada totalmente hacia la felicidad de todos los argentinos". Las otras dos preguntas de la encuesta que realizó este medio estuvieron relacionadas al día a día de los sanjuaninos. "¿Vas a llevar a tus hijos a la escuela los días que juegue la Selección Argentina?" fue la cuarta consulta que debieron responder los lectores. Sólo 3 de cada 10 de ellos dijeron que no llevarán a sus hijos, mientras que el resto dijo que sí los llevará o que aún no lo tiene decidido. Mientras que la quinta consulta fue: ¿Vas a gastar plata en comprar merchandising de Argentina para alentar desde San Juan a la Selección? El 69% de los encuestados dijo que "no piensa gastar ni un peso" en esta cuestión. Esto, a pesar de que hace unos días, desde los locales que venden estos productos dijeron que no daban abasto con la reposición de productos por la gran demanda que había, a pesar de la crisis económica que afecta a todos.