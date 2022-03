Apasionado. Desde que es chico, Juan Cruz es un apasionado del estudio. Habla inglés, está aprendiendo francés y sueña con poder hacer una capacitación en periodismo en EEUU.

Juan Cruz Lara Pérez tiene 16 años. Desde que era un niño buscó superarse día a día con los estudios y por esa razón, hace unos meses se postuló para una beca del diario estadounidense The New York Times. Ahora se enteró de que fue seleccionado y que este prestigioso medio de comunicación de EEUU paga la mitad de la beca y él debe costear el resto. Es por esto que comenzó a pedir ayuda para poder juntar al menos $550.000 y cumplir uno de sus sueños académicos.

Desde que es chico tuvo grandes objetivos. Él y su familia comentaron que cuando estaba cursando Cuarto grado empezó a soñar con entrar al Colegio Central Universitario Mariano Moreno y años más tarde, tuvo la posibilidad de rendir su ingreso e hizo realidad ese objetivo. Entró a esta escuela, en noveno lugar.

Dentro del Central Universitario comenzó a vincularse con los talleres de medios de comunicación y ahí nació su pasión por el periodismo y eso es lo que lo motivó a postularse a la beca de EEUU. "Me postulé para un programa presidido por The New York Times que se encarga de educar a jóvenes, en temas relacionados a los medios de comunicación y el periodismo. En mi caso, apliqué al programa que se llama Corresponsal extranjero: reportando globalmente. Esto me significará conocer el rol del corresponsal, cómo es el día a día y cómo trabajar en un mundo actual. Tendremos cursos y clases con periodistas conocidos de The New York Times, quienes nos enseñarán las nociones básicas y específicas de este programa", dijo Juan Cruz, quien además de ser amante del periodismo es fanático de la historia y de todo lo relacionado con los negocios internacionales. Es por eso que comentó que tiene en mente poder estudiar fuera del país las carreras de periodismo y comercio exterior.

Juan Cruz y su papá contaron que la media beca cubre una parte de los gastos y que por eso se puso "en campaña" para conseguir el resto del dinero que le falta para poder viajar. Es que dijo que necesita unos 3.200 dólares para los gastos en Nueva York (al cambio oficial actual serían unos $370.400) y los pasajes para ir y volver de EEUU. "Si bien aún no tenemos fechas para el viaje, el 4 de abril tenemos que hacer el primer depósito para la inscripción. Juntar dólares, como está la situación económica del país, es difícil. Incluso un amigo nos quiso hacer una donación desde Canadá, pero son tan altas las retenciones que no nos conviene", comentó Eduardo Lara, papá de Juan Cruz, y contó que los pasajes cuestan entre $180.000 y $300.000, dependiendo las fechas y la disponibilidad. Es por eso que al menos necesita $550.000 para cubrir los gastos básicos para cumplir su sueño.