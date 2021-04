Durante la tarde de ayer, Alberto Fernández encabezó una reunión por Zoom con los diez gobernadores del norte grande, entre ellos Sergio Uñac, en la que les planteó la necesidad de profundizar los controles para frenar el aumento de casos de coronavirus en todo el interior del país.

En ese contexto, Roberto Gattoni que "mientras el nivel de contagios se mantenga como está y el factor de ocupación de las camas de terapia intensiva lo permitan, deberíamos tratar de mantenerlas restricciones actuales. A lo mejor evaluamos y hacemos algún retoque, pero estamos focalizando la campaña en concientización, en respetar los protocolos, en los controles e inspecciones".

El vicegobernador de todas formas admitió que no conoce los pormenores de la conversación que el presidente mantuvo con los mandatarios provinciales. "Seguramente esta tarde o mañana estaremos atentos a lo que disponga", dijo en declaraciones al programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento. "No quisiera opinar hasta no hablarlo con las autoridades sanitarias ni conozcamos cual es la idea del Gobierno Nacional para con las provincias que han estado reunidas ayer", agregó.

"Seguimos insistiendo en que las reuniones familiares deben hacerse en lugares abiertos, con distanciamiento. No se puede aplicar una misma norma restrictiva para todo el país. El AMBA tiene una situación, algunas provincias otras y San Juan tiene una situación particular de preocupación. No es que estemos ajenos, pero cada provincia deberá adecuar las restricciones a su realidad", indicó Gattoni.

Además, reiteró que por "la disponibilidad de camas, de oxígeno, la posibilidad de atención rápida a quienes así lo requieran por el tema covid, y al menos por ahora San Juan tiene margen para poder moverse como hasta ahora".

Gattoni, sobre las aspiraciones de Munisaga

El pasado sábado, Carlos Minisaga hizo públicas sus aspiraciones de ser candidato a intendente de Rawson en 2023. A su vez, Caselles afirmó que trabaja con Massa para presentarse en Capital. Gattoni, aseguró que le parece prematuro hacer este tipo de afirmaciones con tanta anticipación.

"Me llama la atención la ansiedad de algunos dirigentes en posicionarse de cara al 2023, cuando todavía tenemos las PASO, donde queda mucho terreno por transitar que estemos pensando en esas candidaturas. Me parece muy apresurado. Hay que ser más cautos controlar las ansiedaddes. Es muy prematuro. Si no vivimos de campaña. Nos tenemos que dedicar a la gestión y no estar permanentemente en campaña. No es un palo para nadie, ya habrá tiempo para manifestarnos sobre las apetencias o deseos de cada uno. No es momento para hablar", manifestó.

"Munisaga está manifestando un deseso, es legítimo, lo que digo es que es prematuro, pero no le quita legitimidad. Yo me veo en mi casa", concluyó el vicegobernador.