A tres días de que se cumpla el plazo de las últimas restricciones impuestas por el Gobierno provincial en medio del avance de la segunda ola de coronavirus y cuando las autoridades deben definir si todo continúa como hasta ahora o se profundizan algunas medidas, el vicegobernador Roberto Gattoni se refirió al tema.

"Estamos evaluando el comportamiento de estas nuevas variantes -Manaos, Británica y Andina cuya circulación se confirmó durante la última semana en la provincia- para tomar nuevas decisiones que cuiden la economía pero que también cuiden la salud", indicó el funcionario en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento,.

Y aseguró que "trataremos de mantener las clases con este sistema de presencialidad administrada". Mientras que, ante la opción de restringir la circulación según el último número del DNI indicó: "Nunca me pareció razonable".

En cuanto a la posibilidad de convocar a un nuevo encuentro en el marco del Acuerdo San Juan para discutir alguna medida en particular, dijo que "no se justificaría". Aunque aseguró que "no descartamos llamar a una reunión en caso de que sea necesario".

A la vez, se refirió a la situación de ocupación de camas UTI en San Juan, al sostener: "Usted puede comprar más respiradores, lo que no puede comprar son más terapistas".