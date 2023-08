Roberto Gattoni salió al cruce de las declaraciones de su sucesor como vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, quien señaló que debería tener participación su fuerza política en la designación de funcionarios judiciales, como así también en cargos de control, como el Tribunal de Cuentas.

"No se puede tener posturas contradictorias, y querer tomar decisiones en algunas cosas sí y en otras no. Fabián Martín remarcó taxativamente que no era un cogobierno, hay que mantener una línea de pensamiento y no confundir a la población", indicó Gattoni.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el actual presidente de la Legislatura provincial agregó que en la actual transición hasta el 10 de diciembre cando asuma Marcelo Orrego como gobernador, los sucesores "han sido reiterativos en que no querían participar en cuestiones presupuestarias, pero sí quieren participar en la elección de los funcionarios judiciales. Hay que ser coherente en las posturas, no se puede ser selectivo ni contradictorio".

Y para remarcar la idea, afirmó: "Todo lo que competa a la transición será discutido y hablado, pero todo lo que corresponde a la toma de decisiones de gobierno hasta el 10 de diciembre, serán tomadas como hasta ahora".

Martín había dicho que “la transición es muy larga, estamos trabajando y en lo que a mí me compete hay muchos temas a tratar. Se quieren designar 14 nuevos funcionarios judiciales y creo que ahí nosotros tenemos que intervenir y ser parte de esta decisión. Hay que conversarlo”.

Gattoni disparó: "El Consejo de la Magistratura aun no se reúne, con lo cual especular con nombres es poner en tela de juicio al propio Consejo. Hay que se prudente y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada. Creo que hay que tener coherencia, las responsabilidades del gobernador Uñac no se discuten hasta el 10 de diciembre, como no se va a discutir la responsabilidad institucional de Orrego luego del 10 de diciembre. Corresponde que los cargos se cubran antes del 10 de diciembre".