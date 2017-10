Las ventas del comercio sanjuanino crecieron en septiembre por quinto mes consecutivo, con un aumento del 1,4% en cantidades, respecto al 2016. Los empresarios lo atribuyen a la existencia de las 12 cuotas.

Pese a que el Gobierno era reticente, finalmente cedió al pedido de los comerciantes y los sanjuaninos podrán seguir comprando en 12 cuotas sin interés hasta el 6 de enero de 2018. Incluso es posible que el beneficio que finalizaba el 8 de octubre, se extienda ahora a cuatro localidades más - Calingasta, Barreal, Iglesia y Sarmiento- que podrían sumarse a los comercios de Capital, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia que recibieron el beneficio hasta ahora. Se trata del programa de 12 cuotas para todos los días y todos los rubros -incluso hotelería y gastronomía- ideado por CAME y ATACYC para atenuar el "efecto Chile" y los tours de compras a ese país donde los precios son hasta un 60% más baratos. San Juan será la séptima provincia en suscribirlo, después de Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Formosa, Río Negro y Neuquén.



Fue el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien confirmó la noticia adelantando que "finalmente la provincia y CAME acordaron las condiciones de renovación", por lo que el nuevo convenio se firmará el lunes en presencia del gobernador. Eso implica que durante la vigencia de la segunda parte del programa Ahora 12 se modificará el plazo de cobro de la retención de Ingresos Brutos a las operaciones realizadas con Tarjetas de Crédito y Débito, condición exigida por la cámara de las tarjetas ATACYC para continuar con el programa. Gattoni agregó que si bien el mecanismo es "engorroso" -porque implica una postergación del cobro de la retención, no la exención- el impacto en las finanzas públicas no es tan fuerte como el beneficio que pueden obtener los comercios con el plan. Adrián Villegas, director General de Rentas, dijo que se trata de unos 30 millones de pesos que en vez de ser liquidados al momento de la compra por las empresas de las tarjetas de crédito, ingresarán a las arcas provinciales con posterioridad; una vez que los comerciantes realicen la declaración jurada de Ingresos Brutos. Eso les da una ventana de alrededor de 45 días, según explican los comerciantes. ""Para Rentas el impacto puede ser un mes que no nos entre ese plata, pero luego ingresará a través de la declaración jurada que hagan los contribuyentes", explicó el titular de DGR.

Mañana a las 10,30 se firma el convenio. Será la séptima provincia en suscribirlo.

Los referentes comerciales de la provincia celebraron el acuerdo. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, agradeció al gobierno por "acompañar la actividad comercial y defender los puestos de trabajo", y recordó que en Mendoza han cerrado 1.000 comercios por la competencia con Chile. "Aquí, desde que se implementó el programa; las ventas subieron", aseguró. Los números le dan la razón, ya que el titular de Rentas dijo que en septiembre se registró un aumento cercano al 40% en la recaudación local de Ingresos Brutos, impuesto que es el termómetro de las ventas. Además ante la cercanía del Día de la Madre, esta propuesta ayudará a repuntar la facturación.



Los tours de compras a Chile, ahora que hay un vuelo directo a Santiago y más adelante cuando se habrá el paso por San Juan a La Serena, son una amenaza para los comerciantes sanjuaninos. "Esto ayuda mucho, no digo que con esto vayamos a contener todo, pero es otra medida que contribuye porque en Chile no le van a dar 12 cuotas para pagar", opinó Guillermo Cabrera, el delegado de CAME en Cuyo. El empresario agregó que a esto se suma que están bajando los precios de los electrodomésticos -mencionó los televisores- y de las zapatillas, por ejemplo. Cabrera además destacó que espera que los organizadores del plan incluyan los nuevos distritos propuestos.

Claves del programa

Rubros

A diferencia del programa "Ahora 12", el convenio CAME-ATACYC alcanza al turismo fortaleciendo la oferta para hotelería y gastronomía. También abarca a rubros que el programa oficial no, como ópticas, regalerías, perfumerías, relojerías, etc, y productos de cualquier origen.

Tarjetas

El beneficio se aplica con las tarjetas Visa, Mastercard, Cabal y Américan Express en 75 localidades del país. Tiene un tope de $ 100.000 por mes con cada una de estas emisoras, por lo que cada negocio tendrá un crédito por un total de $ 400.000 al mes para vender con esta operatoria.

Prórroga

El plan vence hoy, con la posibilidad de extenderlo al 6 de enero inclusive, sólo en las provincias que hayan eliminado el régimen de retención de Ingresos Brutos a las operaciones realizadas con Tarjetas de Crédito y Débito. San Juan decidió finalmente sumarse al programa.