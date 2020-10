La interna del Partido Bloquista sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que Graciela Caselles se refiriera a los dichos de Luis Rueda en la edición impresa de DIARIO DE CUYO de hoy y también a las elecciones del 2023, al no descartar la posibilidad de ser candidata dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

"Yo sólo voy a ser candidata a Intendente por el Partido Bloquista, lo veo raro que sea por Juntos por el Cambio. Busco que mi partido sea protagonista, pero hoy sólo estoy hablando de Partido Bloquista, de ver a un bloquista gobernando San Juan y trabajo para eso", expresó la diputada nacional en diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj), de Radio Sarmiento, y agregó que "siento que es una situación como en el 2012, cuando gané la interna por los votos en las urnas y hacía pocos días habíamos perdido el último de los caudillos como (Leopoldo) Polo Bravo. Él en 2009 vino (de Rusia) para ser candidato a gobernador en el 2011" .

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de Luis Rueda, quien pidió públicamente su renuncia. "La verdad que me sorprende como a la mayoría de la gente las declaraciones contrarias a lo que creo que venimos haciendo. En ningún momento estamos pensando los bloquistas ir en contra de alguien o del gobernador, no he leído la nota (de DIARIO DE CUYO) pero yo la verdad que he sido una persona que en las buenas y en las malas he cumplido con la palabra empeñada. Si la voluntad de más del 55% nos puso para ayudar a San Juan y al gobernador de la provincia, me resisto a pensar que seamos incapaces de organizarnos por mucho tiempo que en el 2023, cuando finalizan los mandatos, no seamos capaces de poder disputar o aunar fuerzas y poder ser una opción para todos los sanjuaninos", sostuvo.

En el mismo sentido, aseguró que "no sé porque Luis (Rueda) hace esto, la verdad me sorprenden las declaraciones que se van fortaleciendo, es lo que se está sintiendo en muchas voces, porque el bloquismo no puede ser una opción cuando el bloquismo viene trabajando hace mucho tiempo para ser una opción. Estamos a tiempo con tres años, porque venimos creciendo y venimos trabajando hace años".

Al ser consultada sobre si piensa abandonar el Frente Todos, la legisladora manifestó que "en 2023 debemos definir las nuevas autoridades y ese año yo voy a ser candidata a Intendente de la Capital, lo tengo que hacer público. El mayor error en política es no haber sido candidata a Intendenta de la capital y yo lo hablé con el gobernador (Sergio Uñac). Mi vocación por este departamento es de larga data, y debí haber competido en las últimas elecciones".

De todas maneras, la presidenta del PB aclaró que "el gobernador en aquel momento me dijo que no iban a haber internas, yo voy a representar al Partido Bloquista en el lugar que esté y, si hay internas en el Frente Todos, participaré. El gobernador me pidió que lo acompañara como diputada nacional y así lo hice, pero soy la única persona que lo acompañó".

¿Dejar el Frente Todos sería una traición a la relación con Uñac? " No, somos amigos y estamos hablando hacia el 2023. Él defiende los partidos políticos y a los sanjuaninos les gusta que las instituciones en este caso el bloquismo, sea protagonista y me resisto a que me quieran tirar para atrás después de tanto esfuerzo”.

Por último, dijo que "yo no hablo de fraccionar ni romper con el Partido Justicialista, lo que hablo es de prepararnos para competir en 2023. Es una opción, pero no significa no acompañar o seguir ayudando. Ojalá podamos encontrar entre todos un punto de equilibrio".