La brusca caída de los ingresos en las cuentas provinciales era una fija debido al parate de la actividad económica nacional y local por el aislamiento obligatorio, por lo que la ministra de Hacienda, Marisa López, destacó en el programa "A todo o nada" de LV5 que "habrá que revisar el acuerdo paritario con los sindicatos" en este mes y que es una posibilidad congelar los salarios. Frente a ese escenario, en los gremios docentes UDAP y AMET dijeron que esperarán a escuchar el planteo antes de dar una opinión, mientras que desde UPCN y UDA apuntaron al cumplimiento del arreglo salarial, el cual contempla un aumento del 3,5 por ciento en mayo.

Desde la cartera económica venían señalando un panorama sombrío en los recursos que entran por coparticipación federal y recaudación local. El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, manifestó ayer que los ingresos del primer cuatrimestre de este año estuvieron 17 puntos por debajo con respecto al mismo período de 2019, teniendo en cuenta la inflación acumulada.

Frente a la "complicada situación financiera" de la provincia, según había reconocido la ministra, este medio consultó a los referentes de los sindicatos docentes (entre los cuales, UDAP tiene mayor cantidad de afiliados) y a UPCN, la entidad que nuclea a más de 20 mil empleados de la administración pública. Ante la pregunta si rechazará la no aplicación de la suba del 3,5 por ciento de este mes, Luis Lucero, secretario General de UDAP, explicó que "no puedo decir que sí o que no hasta que no seamos convocados. Quiero escuchar el planteo de las autoridades. Siempre hemos estado abiertos a la discusión, al diálogo y estamos en una coyuntura muy difícil". Por su parte, Daniel Quiroga, de AMET, también indicó que "voy a analizar la propuesta, porque la ministra habló de una posibilidad (lo de congelar los salarios). Y no sólo lo tienen que analizar los secretarios Generales sino también los delegados y las bases".

En el caso de los sindicatos docentes, estos firmaron con el Gobierno un acta paritaria que selló la escala de incremento, por lo que, de haber alguna modificación, debe quedar plasmada en una nueva negociación. El arreglo consistió en una suba del 5,5 por ciento en marzo, el 3,5 en mayo y del 4,5 en julio, más aumentos en sumas fijas.

En líneas generales, dichos parámetros se replicaron para el resto de los gremios estatales. Así, José Villa, de UPCN, destacó que "si estaba dada la palabra hay que cumplirla, pero si en el Gobierno tienen una situación de emergencia muy grave, tienen que poner la cara y decir que no van a poder aplicar el aumento, pedirles disculpas a los empleados públicos porque no les alcanzan los recursos. Después veremos cuándo se puede retomar ese recurso. El costo lo tienen que pagar ellos. Nosotros vamos a pedir lo que se acordó". Y Roberto Rosa, de UDA, expresó que "tenemos que buscar la manera de darle vigencia al acuerdo, habrá que discutir cómo". Ahora, López tiene que definir la fecha de reunión con las diferentes entidades.

Por otro lado, ayer salieron a la luz los números de los ingresos de abril. En impuestos locales se recaudaron 861,7 millones de pesos, apenas un 11 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Y por coparticipación federal entraron 3.950 millones de pesos, cifra que revela la caída desde principio de año. Entre ambos rubros, en el Gobierno esperaban recaudar un total de 24.187 millones de pesos en el primer cuatrimestre, pero lo efectivamente acumulado reflejó una baja de 3 mil millones de pesos.





>> PROTAGONISTAS

JOSÉ VILLA - Secretario General UPCN

"No estoy dispuesto a un esfuerzo, el que lo tiene que hacer es el Gobierno. Nosotros vamos a pedir lo que se acordó, si no lo pueden cumplir, que lo digan. Lo que pueden hacer es decir que van a trasladar el aumento para más adelante, cuando se reinicie la actividad. Veremos cómo se puede retomar el tema".

LUIS LUCERO - Secretario General de UDAP

"Quiero escuchar cuál es la situación, tenemos que hacer una evaluación de todo lo que se proponga. Queremos detalles, los motivos, el alcance y ahí analizar. La problemática es muy grave. Hay provincias donde todavía no se paga marzo. Hay alternativas que se pueden canalizar, el diálogo es fundamental".

ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA

"Trataremos de reunirnos con Quiroga y Lucero para tener una conversación previa. Conocemos la situación económica, pero hay que seguir buscando alternativas para que el acuerdo salarial tenga vigencia. Hay que discutir y no apresurarnos a nada porque el problema grave que hay es la inflación".

DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"No adelanto un rechazo porque no sabemos cuál va a ser el planteo, no hay nada concreto. Nos tenemos que sentar a hablar y ver qué plantea la ministra López. En función de eso, sacaremos conclusiones. No sólo la tienen que analizar los secretarios Generales, sino también los delegados y las bases, como corresponde".