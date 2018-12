¿Sabía o no sabía del procesamiento? Daiana Padilla, ayer en la presentación ante la prensa de las candidatas a Reina del Sol.



La elección de Daiana Padilla como Reina de Capital desempolvó el expediente que la tenía en la mira de la Justicia y aceleró el avance de la causa al punto que, a menos de dos meses de hacerse público el caso, ya hay una resolución de peso: el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de encubrimiento agravado, al menos por recibir dos tarjetas de crédito robadas y aprovechar esa situación para perpetrar 8 estafas.

Ahora bien, ¿qué hará el Ministerio de Turismo de la provincia? DIARIO DE CUYO consultó a la titular de la cartera, Claudia Grynszpan: "Lo hemos analizado en conjunto con el Cuerpo Letrado del Ministerio y se debe actuar acorde a las leyes. La Constitución Nacional garantiza la presunción de inocencia hasta la existencia de una sentencia firme".

Pasando en limpio, no habrá ninguna traba del Ejecutivo provincial para que siga con su reinado. Con la decisión oficial tomada, Grynszpan le pasó la pelota a Padilla al afirmar "lo que ella decida, seguir participando o no, depende de ella". Así las cosas y si la soberana capitalina no cambia de opinión, seguirá al frente del mandato que un jurado le dio en la elección de Capital.

Lo curioso es que anoche se hizo la presentación oficial a la prensa de las candidatas en el Teatro del Bicentenario y Daiana Padilla se mostró inmutable, pero ¿sabía de la resolución judicial?