EXPECTANTES. Nancy Ávila Ruiz, instructora de yoga, dijo que el protocolo que ellos aplican desde siempre se amolda perfectamente a las normas contra el Covid como el distanciamiento, evitar el contacto y la higienización permanente.

Están a la expectativa y tienen esperanza. Los gimnasios y las 17 disciplinas que están inmersas en este sector ya elaboraron exhaustivos protocolos que presentarán hoy ante el Comité Covid San Juan y quedarán a la espera de una respuesta para el retorno a la actividad. Desde el sector que nuclea a estas actividades en la provincia están animados y cuentan con el optimismo por parte de la Secretaría de Deportes, que los integró dentro del primer grupo para volver a trabajar en la Fase 3 que transita San Juan.



Las "caminatas saludables" son hasta el momento la única actividad física permitida desde que se anunciaran las nuevas medidas para esta nueva fase de cuarentena. Pero durante el fin de semana, en la Secretaría de Deportes trabajaron a destajo reuniéndose con representantes de gimnasios y afines, como así también de las actividades deportivas al aire libre (ciclismo, mountain bike, trekking y running) para elaborar protocolos para el retorno a la actividad. Hoy los presentarán ante las autoridades del Comité Covid San Juan y serán ellos los encargados de analizar minuciosamente y tomar una determinación al respecto. "Creo que en corto plazo estos sectores tendrían una respuesta. Soy optimista y serían los primeros en volver", comentó ayer el secretario de Deportes, Jorge Chica.



Esa tranquilidad del funcionario fue bien tomada por los representantes de los sectores, que aspiran a retornar a la actividad en el corto plazo. Eduardo Cerimedo, propietario del gimnasio "Fitness Center Gym" y también integrante de la Cámara Sanjuanina de Gimnasios, se mostró esperanzado en que podrán volver. "Respetando los protocolos se puede retornar. Confiamos en la palabra que nos brindaron en las reuniones que hemos mantenido con gente de la Secretaría. La gente asociada a la Cámara está tranquila, hemos respetado al máximo el aislamiento estricto pensando en que pronto podremos volver a trabajar", comentó.



Los gimnasios nuclean también a 17 actividades entre las que se encuentran yoga, pilates y zumba, entre otras. Desde el centro de enseñanza Naráyani de yoga, su titular Nancy Ávila Ruiz también se mostró esperanzada en volver a la actividad. "Estamos pasando por una situación complicada. Si bien desde nuestro rubro somos agradecidos que nos hayan amparado en la Secretaría de Deportes, no nos consideramos una actividad deportiva sino más bien pertenecemos al ámbito de salud", expresó haciendo hincapié en la actividad terapéutica que se realiza en yoga y que sin dudas resulta clave para situaciones que ocasiona el encierro. "Hay mucha gente que necesita volver a yoga ya sea por estrés, ataques de pánico, ansiedad. Además, nosotros contamos con un protocolo desde siempre que ahora se amolda a la perfección con las normas que hay que cumplir", comentó la instructora haciendo referencia a las normas que ellos exigen como dejar los calzados en el ingreso al salón, respetar el distanciamiento y no tocarse ni abrazarse.



¿Cuándo se dará la reapertura? Desde la Secretaría no se animan a dar fechas estimativas, aunque desde los sectores involucrados confían en que se podría dar desde la próxima semana.

Sector artístico, sin respuestas



Ayer, un grupo de músicos, propietarios de estudios de grabación y salas de ensayo, escenógrafos, mozos, trabajadores de catering y fotógrafos, entre otros rubros, se autoconvocaron pacíficamente en el Centro Cívico. "Queremos volver a trabajar, no estamos pidiendo subsidios ni ayuda de ningún tipo, sólo que nos habiliten a trabajar porque nuestra actividad es nuestro único ingreso. Somos 160 familias que no podemos recibir IFE ni nada por el estilo", comentó Fernando Reinoso, uno de los emprendedores del rubro artístico que formó parte de la convocatoria. Presentaron un escrito en el ministerio de Turismo y Cultura y si bien no pudieron ser atendidos por la ministra Claudia Grynszpan, esperan obtener alguna respuesta en la jornada de hoy. De no concretarse, ya planean los pasos a seguir. "Queremos que alguna autoridad nos escuche y nos diga cuándo podremos volver a trabajar. Si no obtenemos respuesta hasta mañana -por hoy-, el miércoles haremos una protesta más numerosa, respetando las medidas de distanciamiento pero protesta al fin", sostuvo. Gran parte de este sector se había reactivado en la Fase 5 cuando incluso se había permitido los shows en bares, pero con el retorno a Fase 1 nuevamente los músicos se vieron impedidos de trabajar. Matías Madariaga, propietario de una sala de ensayo y estudio de grabación, también se sumó al reclamo. "Lo peor de todo es que no tenemos alguien que nos nuclee, son muchas las familias que viven de esto. Tengo una sala de 40 m2 en donde normalmente trabaja el músico y una o dos personas más atrás de un vidrio, no entendemos por qué no nos habilitan para poder trabajar", comentó y agregó que tuvo que reinventarse abriendo una avícola.