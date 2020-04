La situación del comercio en San Juan es cada vez más difícil, según señaló Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara en la provincia. "No hemos podido pagar con normalidad los sueldos de marzo. El último año ha sido muy duro, con inflación, recesión. Venimos muy mal, encima este bicho maldito", dijo en clara referencia al coronavirus que obligó a llevar adelante una cuarentena obligatoria.

En declaraciones al programa 'Demasiada información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el empresario sostuvo que el comercio es un "sector muy vulnerable". "No son sólo los salarios, también están los alquileres, los impuestos, las deudas contraídas con proveedores. La situación es compleja", agregó.

Rodríguez fue claro al respecto: "No hay dinero y esto lo deben entender las autoridades. Si no se vende, cómo se hace frente a las obligaciones. Cada día esto se agranda más. Hay gente que quedó en el camino, por cierre definitivo", señaló aunque no supo precisar una cantidad determinada de locales que debieron cerrar sus puertas debido a la crisis.

"Hay comerciantes que están desesperados. Hay muchos que no tienen qué comer porque no están trabajando, un 80% no está trabajando", concluyó.