La situación en el proyecto Cauchari-Olaroz de litio, ubicado en la puna jujeña, vive una situación de alerta roja frente al coronavirus y tienen en su haber alrededor de 260 contagios. El otro dato es que, como dijo el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, entre los que dieron positivo " hay ciudadanos de San Juan". Pero a la fecha no se sabe oficialmente qué cantidad y en qué condiciones están.

DIARIO DE CUYO rastreó datos sobre el números de sanjuaninos con Covid-19 en esa mina y lo que surgió es que hasta el momento, de la última tanda que subió, hay 3 que dieron positivo, que uno está en la mina ubicada a 4.200 msnm y los otros en un hotel en la ciudad de Jujuy.

Walter Vera (38), es especialista en termosellado de geomembrana con larga experiencia en Lama y Veladero, lleva 14 meses empleado en una subcontratista de la Minera Exar y en estos momentos se encuentra aislado en su habitación con un compañero jujeño, ambos con coronavirus.

El muchacho lleva 11 días confinado en una habitación que tiene todo como para que no se muevan de ahí y el único contacto con el exterior es cuando le traen la comida. Vera nunca presentó síntomas, llegó esta última vez a Jujuy el 6 de julio junto a 5 sanjuaninos más. "El primer test me dio negativo, pero como tuve contacto con un compañero contagiado, me hicieron otro y ahí saltó que tenía coronavirus, pero estoy bien", apuntó.

A diferencia de otros trabajadores que los bajaron de la mina, a este sanjuanino lo dejaron arriba y aislado por su buen estado de salud. Ya le comunicaron que cuando se recupere lo enviarán de vuelta a su provincia junto a otros sanjuaninos en un vehículo de la empresa.

Desde que los contagios se multiplicaron en la mina, toda la actividad se paró y sólo se realizan cosas mínimas de mantenimiento. Hace unos días, el Gobierno de Jujuy denunció penalmente a la empresa Exar por entender que hubo negligencia en el manejo de la situación que derivó en esta gran cantidad de contagios.