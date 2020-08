Caucete continúa revolucionado por estas horas por los 13 casos positivos de coronavirus en menos de 24 horas y, en ese contexto, la hija de la infectada del caso 24 se expresó en las redes sociales para mostrar su malestar por las críticas recibidas y también para pedir por su salud.

"Todos ustedes que se ríen, que publican estados, que comparten imágenes, audios, que hablan, inventan y critican...obvio que de los burros no se puede esperar más que una patada pero bueno, esto es así. Son lo que demuestran ser, de más está expresarlo (sic)", expresó la joven (su nombre no puede darse a conocer), quien es hija de la mujer de 51 años que se encuentra internada en la Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson y presenta síntomas de Covid-19 y aparentemente también familiar de otros contagiados del departamento del Este.

Cuando se conoció el caso 24 de coronavirus en San Juan, inmediatamente aislaron el Barrio Justo P. Castro III.

En el mismo sentido, escribió en su cuenta de Facebook que "yo sólo pido por su salud y porque no les toque a ustedes. Pido por mi mamá, por toda mi familia, amigos, conocidos y por las demás familias que se encuentran en esta misma situación de mier... que en un abrir y cerrar de ojos nos tocó vivir".

Por último, entre una mezcla de sensaciones de bronca y dolor, la joven dijo que "no pido solidaridad, no pido respeto y no pido empatía porque explicaciones no le debemos a nadie. Sólo queda rezar, esperar y cuidarse para que ustedes los taaan graciosos no les toque pasar por esto, que Dios los protega (sic)".