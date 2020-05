Luego de que el gobernador Sergio Uñac anunciara ayer que desvincularon de Salud Pública a dos responsables de áreas claves del Hospital Rawson, como el jefe de Servicios de Terapia Intensiva de adultos, Carlos Lezcano; y la Jefa de Infectología, Sandra Ferrari, ésta última brindó su versión y contó cómo conoció la noticia.

“Me enteré por la palabra del gobernador, fue un momento terrible. Después fui hasta el hospital y me llegó un comunicado a las 15”, dijo la profesional, al mismo tiempo que contó que “el director del hospital (Jorge Girón) me llamó en la mañana diciéndome que en una de esas me apartaban, pero me sorprendí porque no había hecho nada”.

A continuación, Ferrari explicó en diálogo con Radio Sarmiento que “no estoy echada, sino separada por 120 días al igual que el doctor Lezcano, para no entorpecer la investigación de este sumario administrativo por las irregularidades en el ingreso del tercer paciente con covid-19. Lo que no entendemos es por qué podríamos entorpecer en el sumario, ya que todavía no me dicen de qué se me acusa para yo poder defenderme”.

La doctora detalló que ella se desempeñaba como jefa de Servicios de Infectología, un lugar que no tiene camas de internación y en el que trabajan, ahora, 6 personas porque una integra el grupo de riesgo y no puede cumplir con sus funciones.

Ferrari aseguró que “como ciudadana quiero saber qué paso, porque todos nos merecemos una explicación, pero creo que no era yo la que deberían suspender debido a que el vuelo sanitario (que trajo al transportista) no depende de infectología”.

Notablemente molesta, la doctora aseguró que “nadie comprende por qué decidieron desvincularme, por eso recibimos el apoyo de hoy (en el Hospital Rawson). Yo di la orden de que lo subieran al tercer piso (al transportista), pero no sé cómo entró al hospital ni la persona que dio la orden de que ingrese por un lugar que no tenía que entrar. Siempre pregunté cómo entró y no obtuve respuestas”.

A continuación contó que, a pesar de que el hombre venía de Buenos Aires con tres tests negativos, ella solicitó igual que le practiquen el hisopado y reveló que “la hermana del paciente, la colega que después se contagió, fue quien estaba de guardia aquel día y el análisis estuvo dentro de su actividad médica”.

Por último, Ferrari admitió no saber si la médica del cuarto caso entró a la habitación a ver a su hermano porque no depende de Infectología y se lamentó al decir que “justo me pasa esto a mí, que siempre luché por la salud con todos los protocolos”.