La Embajadora. Lucía Ponce tiene 25 años y fue elegida como la Embajadora de San Martín. Es mamá emprendedora que luchará por sus sueños.

Lucía Ponce es la Embajadora de San Martín para la Fiesta Nacional del Sol 2020. Es emprendedora, tiene 25 años y es mamá. Lucía comentó que sueña con poder impulsar el emprendedurismo en las mujeres y que sueña con poder dejar una huella en la provincia. La joven ya fue candidata a Reina del Sol por San Martín y dijo que ahora irá por más.



- ¿De qué se trata tu emprendimiento?



- Hago productos escritos en Braille y lápices que son como semillas. Mi emprendimiento es Esbra, que significa escritura Braille. Es una empresa dedicada a la producción de piezas con este tipo de escritura. Hacemos desde cartas gastronómicas hasta productos como mapas que incluyen escritura Braille. También estamos produciendo lápices plantables. Le dimos una especie de circuito cerrado a nuestra producción, eso significa que desechamos menos papel. Las imprentas tienen mucho desperdicio de papel y con eso hacemos lápices plantables -son lápices que pueden hidratarse y utilizarse como semillas de albaca y tomate entre otros productos-. Ahora estamos recolectando sobras de papel de otras empresas. Estamos beneficiando a mucha gente con esto.



- ¿Qué te impulsó a realizar este emprendimiento?



- Hay muchas cosas que me pasaron. Mi abuela era ciega y eso me inspiró a realizar mi emprendimiento. Siempre veía como ella lamentaba el hecho de no poder realizar cosas muy comunes en su vida. Además, yo soy técnica en Rayos X y cuando trabajé de eso ví muchas personas que no tenían cartelería básica para manejarse solos. Siempre debían depender de alguien para que los ubique. Entonces empecé a investigar cómo hacer esta escritura, con el tiempo compré una máquina y luego me presenté en el Capital Semilla logrando el financiamiento para mi emprendimiento y así, un pasito a la vez logré tener mi empresa en funcionamiento y beneficiando a muchas familias.



- ¿Tus sueños como Embajadora están relacionados a tu emprendimiento?



- Mi idea es contagiar y lograr un cambio en las mujeres y sobre todo en la vida de todas las personas. Me gusta mostrar que soy emprendedora y que se puede. Quiero dar un aporte significativo, no quiero pasar inadvertida y sin dejar una huella en la sociedad. Por eso, me pareció que ser Embajadora era importante para mostrar que con trabajo se puede mejorar.



- ¿Cómo vivieron la suba de precios en tu negocio?



- Es un problema. Cada empresa tiene su método en relación a los precios. Nosotros actuamos en relación a nuestros clientes. Cuando sube el dólar no le aumentamos el precio a todo. Intentamos que nuestros productos nos den ganancias, pero no me gusta exagerar costos ni precios. Mi postura es afianzar una relación con el cliente con atención, cercanía y mostrarles que entendemos su posición y su lugar. Tanto nosotros como ellos padecemos el mismo problema.



- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



- Estoy en contra, pero siempre digo que no estoy en contra de las personas que lo defienden porque me parece razonable su lucha. También están cuidado vidas. Igual creo que ante estos casos tendríamos que pensar otras posibilidades como por ejemplo el tema de la adopción.