En línea con la estrategia epidemiológica que tiene la provincia de salir a buscar casos positivos y mantener bajo su porcentaje de positividad es que las autoridades avanzan con la idea de repetir los testeos masivos que realizaron en el microcentro, el mes pasado. A priori lo harán dentro de un par de semanas y la novedad es que están buscando un sitio más amplio y en Capital, pues no quieren volver a la Peatonal o calle Tucumán.

Por otro lado, Salud Pública informó que ayer murieron dos personas a causa de Covid. Se trata de un hombre de 81 años e internado con comorbilidades en el hospital Rawson, y una mujer de 87, quien residía en el segundo geriátrico y estaba en el Ventura Lloveras. De esta manera, los fallecidos ahora son 55; a la vez que confirmaron 40 nuevos casos, para sumar 1.193 (hay 703 pacientes con proceso infeccioso y 91 internados)

El porcentaje de positividad local es de 2,4% (la OMS sugiere hasta 10%).

A fines de septiembre, Salud Pública realizó pesquisa de casos en pleno centro y con amplia convocatoria, pues en seis días realizó más de 1.000 test (ver aparte). Luego, los testeadores se ubicaron en la Feria y la Municipalidad de la Capital y en los últimos tres días realizaron la búsqueda de positivos entre los miles de empleados que tiene el Centro Cívico.

"En el Cívico llevamos 2.385 testeos, con 0,001% de positivos. Queremos abarcar a todos los ministerios, así que extenderemos la tarea durante los próximos días", indicó Mónica Guardia, responsable de los testeos.

De esta manera, una vez que concluya este trabajo, la iniciativa contempla volver a abrir el abanico a la comunidad en general, con el mismo objetivo de rastrear casos que de otra manera sería difícil de hallar, lo que impacta directamente en aislar, realizar trazabilidad y cortar cadenas de contagio. La diferencia es que no quieren repetir los testeos en el microcentro, pues si bien es cómodo para la gente, no convence del todo por la aglomeración de personas. Así, por estas horas buscan un lugar amplio, accesible y que permita no sólo que los testeadores trabajen con seguridad sino también darle a las personas la posibilidad de mantener distanciamiento y orden.

Hubo furor en el centro



Fue entre el 22 y 26 de septiembre que Salud Pública instaló dos equipos para realizar test rápidos a la población y detectar posibles casos positivos de Covid-19 en el centro. Y la respuesta de la población fue inmediata y numerosa. En ese lapso hicieron 1.706 test rápidos, de los cuales 17 dieron positivo. En esos casos los hisoparon inmediatamente y sólo dos individuos confirmaron Covid en la PCR.

"Al salir a buscar casos pensábamos que podíamos encontrarnos con un panorama desalentador con la cantidad, pero no fue así y esto da la pauta que los sanjuaninos se cuidan y toman conciencia", dijo Mónica Guardia, a cargo de los testeos.

Las pruebas serológicas comenzaron a realizarse en las peatonales Rivadavia y Tucumán, pero ante la cantidad de personas interesadas decidieron cambiar. Así, se desplazaron a Tucumán entre Laprida y Libertador, que si bien era más amplio obligó a cortar el tránsito.