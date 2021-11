El Dique Cuesta del Viento es la gran joya que tiene Iglesia y que atrae a los turistas de varios rincones del mundo. Ahora, con el objetivo de potenciar ese lugar y para ofrecer más servicios, la Municipalidad de Iglesia hará un complejo recreativo. "Será como un camping. Cuando esto esté terminado la gente podrá pasear, acampar y disfrutar del río, que en esa zona es tranquilo. Estamos esperando que Recursos Energéticos -de quien depende el dique- nos dé la autorización para trabajar", dijo el intendente Jorge Espejo.

"Cerca del paredón hay una arboleda muy grande que estaba deteriorada. Tenía los árboles secos y viejos. Hace tiempo nos dieron autorización para mantener ese espacio y eso estamos trabajando porque ahí es donde queremos hacer este camping", comentó Espejo y dijo que tendrá sanitarios, instalaciones para acampar, estacionamientos, oficinas para informar a los turistas y algunos sectores dedicados al deporte aventura.

"Tendremos una tirolesa y en un segunda etapa, queremos hacer una ola artificial para poder hacer surf. Nuestro dique es muy atractivo para los amantes de los deportes acuáticos", agregó y dijo que aún no tienen hechos los cálculos para saber los costos, pero comentó que lo financiarán con fondos del municipio. "No sabemos cuánto costará porque desde Recursos Hídricos nos fueron cambiando algunos detalles del proyecto. Por ejemplo, en la zona hay una estructuras -similares a casas- y las íbamos a usar para hacer parte de la edificación, pero ahora nos pidieron que las derribemos y las hagamos nuevas por seguridad", explicó y dijo que la idea es que apenas tengan el OK de las autoridades provinciales comenzarán a trabajar para que a fines de enero, ya pueda ser usado por los turistas que elijan el departamento para veranear.

"En esa zona el río está totalmente controlado, porque el agua pasa por el parador del dique y eso nos permite tener un lugar para que la gente se refresque", contó y dijo que este espacio tendrá un portal de ingreso y seguridad.

La rampa del embarcadero

El intendente Jorge Espejo comentó que donde ya comenzaron a trabajar es la zona del embarcadero del dique Cuesta del Viento, donde harán algunas mejoras. "Nos autorizaron para demoler la rampa del embarcadero, que no está en buenas condiciones. Vamos a hacer una rampa nueva para que cuando llegue enero ya esté lista para ser usada. Aprovechamos que el agua bajó para poder hacer ese trabajo en conjunto con Náutica -de la Secretaría de Deportes- y Recursos Energéticos. Esta rampa servirá para el turismo y para la seguridad náutica", agregó el funcionario.