El paro de colectivos que arrancó a las 00 horas de este viernes en San Juan sigue vigente y los colectivos no se han movida de las empresas. La Subsecretaría de Trabajo jugó una carta fuerte este mediodía cuando multó a la Unión Tranviaria Automotor por haber desoído la conciliación obligatoria que se había dictado y la intimó a reestablecer el servicio de inmediato, pero no torció el brazo del gremio.

El tema de fondo aún no está resuelto: en lo que va del día no se canceló el sueldo de los choferes, demora que según los empresarios está atada a que los fondos de Nación recién fueron acreditados hoy en la cuenta del Estado provincial y el trámite administrativo para que se distribuya a las empresas no es de un día para otro, y todo indica que recién estará el lunes en las compañías de transporte locales.

Intertanto hay charlas telefónicas entre el gremio y los empresarios con la premisa de evitar que la medida se extiende sábado y domingo, lo cual alimentaría el malestar de usuarios y otros sectores que se ven afectados, como el comercio.

En la UTA son claros, "necesitamos cobrar"; en tanto que los dueños de los micros tiran la pelota afuera indicando que en la medida que no les acrediten el subsidio adeudado no podrán pagar. Y si algo está claro es que hoy la plata no estará disponible por eso juega un papel clave la voluntad de negociación de las partes para destrabar el conflicto que tiene sin colectivos a San Juan.

Esas conversaciones son seguidas de cerca por el Ministerio de Gobierno de la provincia que pretende que cuanto antes el servicio se normalice. Hay expectativa de que antes que termine el día se resuelva.