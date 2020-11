La demora que se está registrando en San Juan para informar los resultados de los hisopados está incidiendo en las empresas que están observando un preocupante aumento del ausentismo laboral y perjudicando sus producciones. Esa situación ha generado la queja industrial porque las áreas de recursos humanos no pueden reincorporar a los trabajadores que se aislaron preventivamente hasta conocer oficialmente el resultado negativo. Un sondeo realizado ayer reveló que hay firmas que tienen hasta el 12 % de trabajadores aislados, lo que afecta el ritmo de los procesos de fabricación. Desde el directorio de la Unión Industrial de San Juan se informó que la situación ha empeorado en las últimas semanas, y confirmó que la actividad de las empresas se está complicando por las tardanzas en recibir los resultados de cada vez un mayor número de trabajadores necesarios para producir, que deben aislarse porque tienen sospechas de cursar la enfermedad ya sea porque presentan algún síntoma, o bien porque tienen convivientes o contactos estrechos positivos. La entidad fabril ha hecho un convenio con el sector privado para poder testear preventivamente los casos sospechosos, pero cuando se llega al hisopado la empresa no tiene más remedio que esperar el resultado para poder reincorporar al trabajador. Algunas firmas dijeron estar dispuestas a asumir los costos en caso de que pagando se puedan acelerar los resultados (ver recuadro). La semana pasada desde Salud se admitió que existen demoras en la carga de datos de resultados por la gran cantidad de análisis PCR que se vienen realizando. Desde Recursos Humanos de Taranto indicaron que de contar con resultados en 3 o 4 días, han pasado a tener "muchísima" demora, lo que ha causado inconvenientes en el trabajo. "Actualmente tenemos trabajadores que se han hisopado el 22 y 23 de octubre y aún no tienen el resultado. Otro caso dio positivo unos días antes que termine su aislamiento", dijeron en la autopartista. Las mayores complicaciones se dan en las áreas de producción, mantenimiento y matricería, donde no se puede hacer trabajo remoto. En esa firma han tenido hasta 12% de la planta de personal aislada "y en general, muy pocos casos positivos". Edy Bataller, desde la textil Vicunha, coincidió en que el atraso de resultados de PCR de sus trabajadores les está causando problemas, porque tienen demoras mayores a una semana, el plantel laboral es muy ajustado y están perdiendo "bastante" producción. ""Tenemos mucha gente aislada, por contacto con algún familiar o porque concurrió a alguna reunión o cumpleaños. Aquí el protocolo observa el distanciamiento y hasta comen separados, pero cuando salen de trabajar no se los puede controlar", dijo. Agregó que se ha recurrido a hacer un test rápido a los trabajadores que llevan muchos días sin síntomas, "porque no nos podemos darnos el lujo de prescindir de sus tareas". En esa firma idearon un plan de compra de hisopados de antígeno rápido para hacerlos en clínicas privadas, pero como este testeo sólo puede hacerlo Salud Pública, no pudo concretarse. Omar Staiger, desde la fábrica Packall, dedicada a la fabricación de envases descartables y película de pvc para la protección de alimentos, dijo que el actual problema de ausentismo asociado al Covid 19 debido a la demora en tener los resultados "le sale mucha plata" a esa industria. ""Hoy producir cuesta bastante. Aumento el número de aislados preventivamente, pero hasta acá no hemos tenido ningún caso en planta, sino de familiares o cónyuges", indicó.

Establecimientos

350 son aproximadamente los establecimientos fabriles que existen en la provincia de San Juan, de rubros diversos.

Trabajadores

16 mil es el número de puestos de trabajo estimado que tienen contratados las diferentes industrias sanjuaninas.

Hora laboral

300 pesos llega a costar la hora de un operario industrial especializado. Son hasta 2.400 pesos diarios.

Buscan convenios con el Rawson



Las empresas manifestaron estar dispuestas a realizar convenios con Salud Pública y asumir los costos de los hisopados con tal de obtener mas rápido los resultados. En el hospital Rawson los particulares pueden hacerse un PCR pagando $8.100, pero no se sabe si el servicio está disponible para empresas. Anoche no fue posible contactar a las autoridades de Salud para obtener estas definiciones. La Unión Industrial ha hecho un convenio con un laboratorio para adquirir test rápidos y con Medicart para el servicio de realización con su equipo técnico habilitado.