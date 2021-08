En los últimos meses las estafas se volvieron cada vez más frecuentes en la provincia. En este contexto, desde la Policía de San Juan informaron que la cantidad de denuncias por este delito creció en relación a las que recibieron durante el año pasado. Mario García, de la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, informó que en lo que va del año hubo un 25% más de denuncias que en todo el 2020 y que el promedio diario de pedidos de ayuda por este delito se duplicó. Es que durante el año pasado, se recibió en promedio 2 denuncias diarias, y en lo que va del 2021 ese promedio es de 4. Sobre las estafas más habituales, el efectivo policial dijo que las relacionadas a compras y ventas a través de las redes sociales son las que lideran el ranking.

"El año pasado cerramos con 667 denuncias por estafas, y ahora, en lo que va de este año, ya tenemos 831 denuncias recibidas. Durante este tiempo de pandemia, estas denuncias son las más frecuentes, parece ser uno de los principales delitos. Lo que llama la atención es cómo van cambiando las modalidades", dijo García y comentó "abundan" las denuncias relacionadas a la compra por internet.

"Una modalidad común es que el estafador se hace pasar por comprador de un producto. Pide el CBU del vendedor y envía un comprobante falso, diciendo que el monto transferido es mayor debido a un error. Entonces hacen que la persona se dirija a un cajero para frenar la operación e involuntariamente termina brindando la información sobre su cuenta y resulta ser estafada", explicó y dijo que también hay muchas denuncias de compradores que nunca recibieron sus productos. Las otras modalidades más frecuentes son el "cuento del tío" y la venta de dólares falsos a través del robo de contactos de teléfonos de alguna persona.

Según lo que comentó García estas dos modalidades disminuyeron durante junio y julio. "Hubo momentos que recibíamos hasta 10 denuncias diarias por el cuento del tío", contó y dijo que estas denuncias son mínimas, hoy en día, en relación a las estafas de compra o venta por las redes. Dijo que el 90% de las denuncias por este delito, con esta modalidad, son a través de Facebook. "Es muy importante que la gente preste atención y no ingrese a los links que envían personas desconocidas, o que no crean cuando les llaman y les dicen que un familiar necesita ayuda económica por alguna enfermedad o accidente", comentó y dijo que tras las campañas que lanzó el gobierno ellos notaron que empezó a caer el flujo de denuncias, pero que de todos modos aún no tienen cuantificada esa disminución.



Vacunas

En las últimas semanas se hizo una fuerte campaña para evitar las estafas relacionadas a la vacunación de covid. Desde la Policía de San Juan dijeron que sólo recibieron una denuncia, de una persona que fue estafada a través de una llamada de whatsapp.



Consejo del IPV

Si bien la Policía no recibió denuncias sobre posibles estafas relacionadas al IPV, desde la institución dijeron que la repartición no vende viviendas ni carpetas y que no posee gestores que trabajen a su nombre. Esto, luego de algunas advertencias.