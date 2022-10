Después de que por las redes sociales circularan mensajes alertando sobre una "bacteria desconocida" que llevó a que muchos chicos tengan que buscar asistencia por tener cuadros gastrointestinales, desde los principales hospitales de la provincia, una reconocida clínica privada y la propia Sociedad Argentina de Pediatría en San Juan dijeron que hay un leve aumento de casos, pero que eso no preocupa ni enciende una alarma. Es más, aseguraron que "es normal" y que hay más casos de pacientes con cuadros respiratorios que gastrointestinales.

Durante el fin de semana circularon mensajes que indicaban que muchos niños del colegio Santa Bárbara de Pocito estaban con problemas gastrointestinales y eso generó miedo en los papás. Consultada sobre este problema, la vicedirectora del establecimiento, Adriana Chacón, comentó que hay niños enfermos en todos los grados, pero que para ellos no hay una alarma, pues siempre en esta época del año los alumnos se enferman con más frecuencia. "Según lo que nos dijeron los papás y los certificados médicos que recibimos, la mayoría de los niños están con cuadros gripales y algunos también tuvieron diarrea o vómito, pero nos aseguraron que era por los constantes cambios de clima", dijo la directiva.

Desde los hospitales Marcial Quiroga y Guillermo Rawson comentaron que no hay aumento en la cantidad de casos de niños internados, pero sí hubo un repunte en las consultas; sin embargo, también dijeron que es algo normal para esta época. Mientras que desde la Sociedad de Pediatría y desde el Sanatorio Argentino comentaron que en las guardias hay más pacientes que en semanas anteriores, pero tampoco hubo casos extremos o que los consultorios se vean desbordados. "Hay varias épocas del año en que las consultas aumentan, pero no hay una causa determinada ni nada que haga estallar la cantidad. Si bien no se llevan estadísticas de estos problemas, se puede decir que hay más casos pero no es de gravedad. La mayoría de las veces son casos que no se estudian y que se indica que los niños hagan dieta y se hidraten", dijo Ivana Torres, de la SAP San Juan.