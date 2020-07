Luego de la confirmación del noveno caso de coronavirus en San Juan, realizada este domingo por las autoridades del Ministerio de Salud, la jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, ofreció detalles sobre la situación. La especialista indicó que hay un segundo camionero aislado por haber tenido contacto estrecho con el transportista chileno que dio positivo.

“El caso 9 corresponde a un transportista oriundo de Chile, de 29 años, que fue detectado a través de un test rápido realizado en el control de San Carlos que dio positivo. Luego, se le realizó el hisopado para el análisis PCR y se confirmó que tiene Covid-19”, recordó Jofré.

Y sostuvo que el hombre, que no tiene síntomas de la enfermedad, permanece aislado en un hotel.

Por otra parte, detalló que “él ha venido de Chile, por Uspallata –en Mendoza- y ha venido con otro transportista como compañero de ruta. A este hombre se le realizó también el test rápido, pero en este caso dio negativo. De todos modos, quedó en aislamiento por 14 días en el hospital de Media Agua”.

El motivo por el que el camionero chileno se registra como caso sanjuanino

Este domingo, luego de la confirmación del noveno caso de Covid-19 en San Juan y de saberse que se trataba de un camionero que llegó desde Chile, muchos se preguntaron por qué su caso queda registrado como perteneciente a la provincia.

Al respecto, Jofré explicó que “el registro se discute permanentemente. Incluso ayer he tenido contacto con la Directora Nacional de Epidemiología para consultarle cómo se registran los casos importados de no residente, y me indicó que se agrega a la provincia donde la persona va a cumplir el aislamiento. Es un tema de registro, en el que se tiene en cuenta dónde físicamente la persona se va a quedar”.