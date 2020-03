El fuerte tironeo entre locadores e inquilinos que ha desatado la crisis económica por la cuarentena llegó al punto de que ayer el sector de los comercios sanjuaninos más chicos salieron a pedir la suspensión del pago del alquiler por hasta 6 meses. Se trata de los negocios familiares, ubicados en los departamentos, que a lo sumo cuentan con uno o dos empleados, según indicaron desde la Cámara de Comercios del Interior. Los locales un poco más grandes ven con agrado la iniciativa nacional de congelar los alquileres por seis meses, pero además piden no sólo retrotraer al precio que tenían a enero de 2020, sino que proponen que los propietarios bajen el valor del alquiler durante la crisis, apuntaron desde la Cámara de Comercio de San Juan. Por otra parte los inquilinos familiares, nucleados en la Asociación Civil de Locatarios de San Juan piden pagar en cuotas, además de que se renueven los contratos automáticamente mientras duren los efectos de las restricciones. Pero en la vereda del frente, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios rechazan las posturas extremas, recuerdan que no se puede romper la cadena de pagos, que los contratos y la obligación de pagos existe y se debe cumplir, y que la normativa que indique la Nación será un marco de referencia para llevar adelante las negociaciones. En este sector insisten que se puede dar una situación especial de fuerza mayor, que puede generar un prórroga del pago o quita, pero dependerá de las negociaciones de las partes.

Marcelo Vargas, titular de la Cámara de Comercios del Interior; dijo que los negocios fuera del Gran San Juan, viven realidades distintas, son familiares y con pocos empleados. Agregó que al estar cerrados por la cuarentena, no podrán afrontar el pago del alquiler. "Habrá que dar por perdidos los meses de abril y mayo, se tendrán que renegociar los contratos si no van a cerrar", advirtió Vargas.

El dirigente añadió que tras un relevamiento realizado ayer, el pedido unánime es suspender el pago: "si la cuarentena dura hasta el 12 de abril, no pagar abril y mayo; y si la cuarentena sigue, 6 meses de no pago", aseguró. Leo Borgogno, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Juan, rogó que los locadores "se pongan a la altura de las circunstancias" y que más allá de que muchos vivan del alquiler, "que acompañen esta situación donde a todos nos toca perder". Dijo que la Cámara se alínea a lo que pide CAME, es decir, congelar los alquileres comerciales al precio que tenían a enero de 2020, y prorrogar el vencimiento contractual en forma automática a pedido del locatario. "Pero aparte aquí también instamos a los propietarios a bajar los alquileres durante la crisis".

Víctor Bazán, que dirige la Asociación de Inquilinos, contó que los trabajadores que están parados son los más preocupados por el alquiler. "No queremos dejar de pagar, pero sí que el alquiler de estos meses se pueda pagar en cuotas, y que los contratos que se vencen en marzo, abril o mayo se renueven automáticamente. No se puede ahora salir a buscar un alquiler ni encarar una mudanza". advirtió. "La situación es grave tanto para alquileres comerciales como familiares y tanto desde la Federación Inmobiliaria Argentina, como desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan estamos bajando información fluida para ayudar en las negociaciones", dijo la titular del colegio, Josefina Pantano. Agregó que la medida que sacará el Gobierno nacional servirá de referencia, pero deslizó que la solución será "negociar contrato a contrato, atendiendo a aquellos que han tenido que cerrar pero también a los que que han podido seguir trabajando". Sostuvo que el sector al que representa rechaza una medida general, "porque no podemos prestarnos a que un inquilino que tenga la forma de generar fondos no pague porque no quiere, o el Estado lo diga".

Los comercios más chicos

MARCELO ROSAS - Cámara de Comercio Chimbas

"La situación es muy angustiante, acá son todos comercios chicos, familiares y los únicos que están trabajando son verdulerías, almacenes y algunas lomotecas. Con respecto a los alquileres, los sectores que están cerrados, no van a poder pagar directamente".

VÍCTOR MALDONADO -Deleg.C.Interior Pocito

"Estamos viviendo una situación delicada en cuanto a lo comercial porque ha cerrado la mayoría del comercio, sólo están trabajando el 20 o 25%. El 90% de los locales son alquileres y habrán que buscar medidas porque no se va a poder pagar".

CARINA QUIROGA -Centro Comercial de Rawson

"La situación en el departamento es crítica y angustiante, más del 80% de los locales son familiares y lo que venden es para mantenerse ellos mismos y pagar el alquiler. En Boulevar Sarmiento hay más de 300 comercios y sólo 30 son de rubros habilitados".