Laura Amado fue elegida Embajadora de Rivadavia para la Fiesta Nacional del Sol 2020. La joven tiene 25 años, es mamá de un nene de 4 y es rescatista desde hace tres años. En una entrevista con este medio dijo que es amante del deporte aventura y agregó que se considera una mujer sencilla, tímida y con muchas ganas de ver crecer a la provincia.



-¿Qué tipo de mamá sos?



-Soy una mamá activa, que siempre busca dar lo mejor. Somos muy compañeros, nos encanta salir a la plaza, a tomar un helado y estar mucho juntos. No soy exigente, lo dejo ser él a mi hijo. Por ejemplo, el otro día no quiso salir en la fiesta de la escuela y lo dejé. Yo lo entiendo porque a mí me daba mucha vergüenza hacerlo. Desde que me quedé embarazada no estoy con el papá de mi hijo, pero tratamos de hacer todo lo mejor para Pedrito.



-¿Cómo ves a tu departamento y qué crees que le falta para estar mejor?



-Me parece que tenemos que fortalecer mucho más el turismo en mi departamento. Me gustan los deportes aventura y considero que tenemos mucho para dar y que no se aprovecha al cien por ciento lo que tenemos. Por otro lado me gustaría, según a lo que me dedico, que se fortalezca más el trabajo social con los vecinos y que se capacite a la gente para que sepa cómo actuar debido a que vivimos en una provincia sísmica.



-¿Considerás que los sanjuaninos están capacitados para actuar ante un sismo?



-Hay que capacitar más a la gente para que sepa actuar ante un sismo. Necesitamos fortalecer los conocimientos para que todos estemos preparados. Es que la gente no recuerda la importancia de saber qué hacer ante un temblor hasta que pasa. Ahí es cuando nos interesamos por conocer. Estaría muy bueno que haya más enseñanza para que todos sepan la importancia de tener conocimientos sobre este tema. Es muy necesario y no debemos tomarlo a la ligera. Tenemos que tener conciencia de lo que puede pasar ante un terremoto.



-¿A la provincia cómo la ves?



-San Juan va a creciendo poco a poco. Todavía falta bastante para que estemos óptimos en relación al turismo. Si bien con el paso del tiempo adquirimos cosas que nos favorecen como el Teatro del Bicentenario, me parece que es necesario que en San Juan se explote más lo artístico. Tenemos artistas de primer nivel haciendo danza, teatro, pintura y fotografía. Hace falta destacar más a los artistas sanjuaninos.

-¿Te gusta que haya tantas políticas públicas que incentivan el deporte?



-Antes de tener a mi hijo estudiaba Educación Física y dejé la cerrera cuando me quedé embarazada porque no podía con los tiempos. Es por esto que apoyo los deportes y me parece bien que se los incentive desde el gobierno. No sólo porque son un espectáculo para el público, sino porque son saludables para quienes los practican.

-¿Qué problemática social es la que más te preocupa?



-Lo que más afecta es la violencia contra la mujer. Apoyo todo lo que sirva para fortalecer a las mujeres. Es importante el apoyo que nos podemos dar entre todas, para que consigamos la igualdad. Esto es fundamental para que podamos valorarnos y saber que todas podamos salir adelante.



-¿En qué te afecta la crisis económica?



-Si bien no sufrí la crisis, como otras personas que sé que no la están pasando nada bien, tuve que acomodar algunos gastos. Empecé a comprar una leche de segunda marca para mi hijo por la crisis.



-¿Te gusta la política?



-No tengo color político, pero siempre busco lo mejor para todos los argentinos. Quiero que las peleas políticas paren para que podamos avanzar.

-¿Te gustaría que tu hijo aprenda Educación Sexual Integral en la escuela?



-Es un tema que genera muchas polémicas, pero para mí es importante que se enseñe. Es una temática que debemos normalizar y no tomarlo como algo que nos choque. Es importante que nuestros hijos sepan manejarse con estos temas.