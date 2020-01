En San Juan durante 2019 se hicieron en hospitales públicos 5.000 mamografías a mujeres entre 40 y 70 años. De esta cifra, el 12% de los casos (unos 600) son patológicos, es decir, presentan anomalías que se deben estudiar para confirmar la enfermedad. Esto según datos de Claudia Noriega, médica y coordinadora del Programa Provincial Precoz de Cáncer de Mama, del ministerio de Salud Pública de la provincia. "Cinco años atrás en San Juan la detección del cáncer de mama era en una instancia muy avanzada, pero desde hace unos tres años hemos podido advertir que hay más conciencia, porque hay más chequeos y por tanto la posibilidad de un diagnóstico precoz", dijo Noriega.

Para la profesional esto responde a que tanto a nivel nacional y provincial, las acciones preventivas contra el cáncer de mamas es más intensa, al punto tal que en octubre de cada año, cuando se conmemora a nivel mundial la lucha contra la enfermedad, se destina todo el mes a realizar programas y campañas.

El fin de semana DIARIO DE CUYO dio a conocer la iniciativa de cinco andinistas de intentar hacer cumbre en el cerro Mercedario, de unos 6.700 metros de altura, y usar esa proeza para analogarla a la lucha de quienes padecen cáncer de mama, para crear conciencia. "Celebro una iniciativa como la de estos montañistas, el cáncer de mamas es una enfermedad que con diagnóstico precoz se puede curar y todas las movidas que se puedan hacer para concientizar en ese punto suman", opinó Noriega.

A nivel nacional los datos más actuales son los del Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Argentina y según las estimaciones de incidencia de la entidad, el cáncer de mama fue el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia en 2018: con un volumen de más de 21.000 casos al año, representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos.

Hasta el momento la mamografía es el único estudio que da un diagnóstico presuntivo sobre este tipo de cáncer, el definitivo lo da la biopsia. En la provincia, el Hospital Rawson, Marcial Quiroga, hospitales de Pocito y Caucete, más la unidad sanitaria móvil, tienen mamógrafos y equipos de profesionales que además brindan charlas informativas a las mujeres.

Derribar mitos

Desde Salud Pública expresaron que hay muchos mitos acerca del cáncer de mama, que atentan contra los controles. En ese sentido, aclararon que este tipo de cáncer no presenta síntomas al principio, sino recién en un estado avanzado de la enfermedad. De allí la importancia de los chequeos periódicos.

Sobre los mitos, aclararon que el tamaño y forma de las mamas no determinan la presencia o no de la enfermedad. Muchas mujeres tienen la creencia de que por tener senos pequeños pueden no padecerla.

La no lactancia, el tabaquismo, sedentarismo y también los antecedentes hereditarios, forman parte de los factores de riesgo de la patología. Sin embargo, el cáncer de mama hereditario representa sólo alrededor del 5-10% de todos los casos.

Las mamografías deben hacerse a partir de los 40 años, una vez al año. Desde los 50 a 69 años, las mujeres se deben realizar este estudio cada dos años.