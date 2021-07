Previendo lo que podía llegar a suceder, el sábado por la mañana el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado pidiéndole a la gente que no saliera a festejar durante la noche, en caso de que Argentina resultara campeón de América. Sin embargo, la victoria superó a los sanjuaninos, que salieron en masa y se reunieron en distintas plazas sin mantener las medidas de prevención vigentes en medio de la pandemia. Este lunes, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, se refirió a la situación y afirmó: "Se desbordó".

"Tuvimos en varias plazas departamentales situaciones que desbordaron el operativo de seguridad que habíamos montado. Estamos hablando de que participaron la abuela con los nietos, papás con menores. Se pidió ante todo que se festejara en caravanas de vehículos, no bajarse, no detenerse pero lamentablemente, quizá las imágenes hablen más que cualquier frase, creo que no supimos mantener la cordura que la situación epidemiológica requiere", afirmó el funcionario.

Y agregó: "El desborde fue tal que muchísima gente llegó a las plazas caminando, dejaba los vehículos estacionado en las cercanías y llegaba caminando". A la vez que informó: "Se desbordó y más de mantener el orden no se pudo hacer".

Para cerrar analizó que "quizás sea la imagen o la realidad de la conducta nuestra de todos los días, que si no tenemos quién nos esté marcando los límites no podamos actuar como la situación lo requiere, a pesar de todo lo que hemos vivido en un año y medio y de las cifras que manejamos".