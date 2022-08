Estuvieron más de dos años para terminarlo, pero cuando intentaron inaugurarlo, no consiguieron el permiso oficial. El fundamento: es más grande de lo permitido. Se trata de un monumento a San Martín que hizo la Agrupación Gaucha Sanmartiniana Cazadores de los Andes, que incluye una escultura del prócer montado a caballo realizado con hierros reciclados, y que mide unos 3 metros de altura. La iban a instalar en la intersección de calles Mendoza y Progreso-Torino, en Rawson, pero Vialidad Provincial no lo permitió porque no cumple con las condiciones requeridas para estar en la vía pública. En esa misma esquina hay un monumento al prócer que consiste en una base de hormigón, de un metro de alto, sobre la que descansa un busto.

Hasta el municipio de Rawson había aprobado esta iniciativa de la agrupación y se había comprometido a realizar la base para instalar la figura de San Martín y mejorar la iluminación del lugar que ocuparía. Pero todo quedó descartado cuando Vialidad le dijo no al proyecto. 'Fuimos a ver a Juan Manuel Magariños, director de Vialidad, para que nos diera una explicación y nos dijo que estaba prohibido instalar monumentos en las rutas provinciales. Si es así, que saquen las grutas que hay en los bulevares de calle Mendoza y de muchas calles más', dijo Osvaldo Puy, presidente de Cazadores de los Andes.

Ante este reclamo, Magariños dijo que no está prohibida la instalación de monumentos en las rutas provinciales, sino que los mismos deben cumplir algunas condiciones por seguridad vial, como mantener cierta distancia del paso de los vehículos y de las banquinas para no ocasionar siniestros. 'Este monumento tiene más de 10 metros de largo en su base total y casi 3 metros de altura. Es imposible colocarlo en la isleta que hay en esa intersección tan transitada porque obstaculiza la visión y entorpece el tránsito. Hay una normativa y se tiene que respetar. En ese mismo lugar ya hay un monumento a San Martín, pero mucho más chico, y seguirá estando', dijo el funcionario.

Ante esta negativa, Puy dijo que se propuso a Vialidad que ensanchara esta isleta dos metros, uno hacia el Este y otro hacia el Oeste para colocar el monumento. 'Cada costado de la Mendoza tiene 3 carriles, con este ensanche quedaría 2 carriles y medio, suficiente para circular con tranquilidad. Pero Magariños también nos dijo que no era posible. Igual vamos a ir hasta las últimas consecuencias para conseguir instalar el monumento en esta esquina donde, según la historia, paró San Martín en su paso por San Juan. Tenemos pensado hablar con el ministro de Obras y, si no, con el Defensor del Pueblo. Hicimos muchos sacrificios para terminar este monumento que comenzamos en 2019 pero que la pandemia retrasó', dijo Puy.

Por su parte, Magariños dijo que no se puede reducir la capacidad de una vía de circulación sólo para poder instalar un monumento, menos en una zona tan transitada por los camiones que se dirigen a la Feria de Rawson. Sostuvo que no está 'en contra' de que se levante este monumento y que, por esta razón, recomendó a la agrupación gaucha otro sitio donde poder hacerlo. 'Hay una especie de plazoleta sobre calle Progreso, a unos 100 metros al Este de calle Mendoza, donde se puede colocar la nueva imagen de San Martín sin que genere ningún peligro para nadie', concluyó.