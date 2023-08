Golpe. El pozo es tan profundo que varios vehículos golpean el suelo con el paragolpes y hasta con el chasis.

Lo hicieron hace 10 años para darle solución a un problema vecinal en Rawson, pero ahora se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Se trata de un pozo que abarca todo el ancho de la calle Tamberías en la intersección con calle Mogna, en Villa Santo Domingo, y que ahora representa un peligro. Debido a la obra de impermeabilización del canal de calle General Acha, se desvió el tránsito por estas calles que eran de poca circulación y los automovilistas que desconocen la zona se topan con el pozo sin poder evadirlo, ya que además no está señalizado.

Desde que arrancó la obra del canal de calle General Acha los vecinos de Villa Santo Domingo viven "sobresaltados", según ellos mismos describieron. Es que debido a la actual afluencia de tránsito, que incluye hasta 4 líneas de la RedTulum, son constantes las frenadas y los estruendos de los paragolpes y chasis de los vehículos golpeando contra el suelo. Todo por el profundo pozo que atraviesa la calle Tamberías, justo en la esquina con Mogna. Hace 10 años que existe, pero nunca antes ocasionó estos problemas.

"Este pozo a lo ancho de la calle lo hizo el municipio hace 10 años para encauzar el agua de las lluvias. Por los desniveles de calles y porque no hay desagües las calles se inundaban cada vez que llovía mucho. Y el pozo fue una solución, pero ahora es un problema", dijo Antonio Firmapaz, un vecino que hace 50 años vive en esta villa.

Durante el tiempo que duró la charla de Firmapaz con este medio, no cesó el tránsito por esta esquina. Tampoco las frenadas, insultos y los golpes de los vehículos contra el pavimento tras encontrarse de repente con el pozo. Es que el mismo está sobre calle Tamberías a un metro y medio de la intersección con Mogna, por lo que quienes circulan por esta arteria hacia el sur y doblan hacia el este por Tamberías no pueden esquivarlo. La peor parte se la llevan los motociclistas, que deben hacer malabares para atravesarlo sin caerse. "Esta zona siempre ha sido muy tranquila porque sólo los vecinos circulábamos por acá. Y todos sabíamos de la existencia del pozo, entonces no corríamos peligro porque hasta servía como un reductor de velocidad. El problema comenzó con el desvío del tránsito por estas calles. El caos se debe a que las calles son angostas y también por las frenadas que hay para evitar el pozo y que pueden ocasionar un choque", dijo Jesús Díaz, otro vecino.

Caos. La angostura de calles Tamberías y Mogna dificulta el tránsito.

El hombre también agregó que seguro este pozo durará varios años más, ya que sigue siendo la única vía de desagüe. Dijo que la gestión municipal actual les prometió una solución definitiva para las inundaciones, pero que hasta ahora no cumplió.

Este medio quiso conocer la versión oficial sobre este reclamo vecinal, pero las autoridades municipales de Rawson no respondieron las llamadas.

Canal con mejoras

El desvío de tránsito por calle Mogna se debe a la obra que comenzó Hidráulica en el canal Callecita de calle General Acha. La misma consiste en la impermeabilización en el tramo comprendido entre calle Progreso y la Cerámica San José. Con este trabajo se busca mejorar el aprovechamiento del agua de riego, que hasta ahora se desbordaba, y la seguridad vial en esta arteria muy transitada. Está previsto que la obra finalice en un par de meses.