La Noche Soberana, la gala en la que las candidatas se presentaban ante el jurado, fue tomando forma con los años. Las primeras presentaciones no llevaban este nombre y se hicieron en hoteles, para poca gente, sin embargo de a poco el glamour se fue adueñando del evento.



En 2007 no existía la Noche Soberana y la presentación de las chicas se hizo en un hotel. Fue para autoridades y para medios de comunicación y las candidatas se limitaron a lucir algunas prendas de gala. Posteriormente, en 2010 la presentación desembarcó en el Centro Cívico y comenzó a deslumbrar por la puesta en escena. Esta presentación tomó forma recién en 2011, en el Teatro Sarmiento. Fue ese el año donde se desplegó toda la espectacularidad y se bautizó a la jornada como "Noche Soberana". Esa vez, las chicas se prepararon exhaustivamente y todo se asemejó a una puesta en escena de Hollywood.



En 2012 fue la noche de la sensualidad. Las chicas desfilaron ante el jurado en la bodega Jaled, de Pocito. Fue con un vestuario impactante y ceñido al cuerpo y con una coreografía de primer nivel. Un año después, las candidatas fueron ovacionadas en la Plaza Seca del Centro Cívico. Con un vestuario blanco y sensual, hicieron su primera pasada ante el jurando, previo a la elección en el Autódromo.



El Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria también las tuvo como protagonistas en 2014, mientras que un año después, un shopping de Rivadavia se transformó en el escenario donde las reinas pasaron de la seducción a la algarabía, con una coreografía impecable.



En 2016, la Noche Soberana no se hizo antes de la fiesta sino durante y las reinas se lucieron en el escenario donde después actuaron artistas de primer nivel; mientras que en 2017 la presentación sirvió para estrenar la flamante Plaza del Bicentenario.



En 2018, la clásica Noche Soberana se realizó, luego de que se suspendiera por lluvia, en la plaza 25 de Mayo. Y el año pasado el Escenario del Sol (el escenario secundario del complejo chimbero) fue el lugar elegido para que ellas se presentaran en público.