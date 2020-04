Araceli Roldán no se quedó de brazos cruzados cuando vio que por el aislamiento su emprendimiento, sublimaciones y cotillón personalizado para cumpleaños, quedaba prácticamente congelado. En una charla con su madre, docente, desde el principio de estos días de cuarentena comenzó a ofrecer entre conocidos el servicio de impresión de las guías de trabajo escolares que reciben los chicos. Y conciente de que integra un gran número de personas que se vieron afectadas por este presente, en cada trabajo que entrega, agrega un papelito, con esta inscripción: "Si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil y no puede imprimir sus tareas, comunicalo con nosotros".

"Soy independiente, sé lo que es ganarse el día a día. Y por otro lado, los chicos no se pueden quedar sin estudiar, o poder trabajar en condiciones mínimas. Cuando vi las primeras guías, ya me di cuenta que los chicos iban a necesitar trabajar sobre papel porque hay muchas actividades que son para completar frases o unir elementos de las columnas", argumentó Araceli, quien destacó que se generaron otros lazos solidarios para poder colaborar con aquellos que no pueden costear las impresiones.

La mujer de 27 años reconoció que en la primera semana de trabajo pensó que iba a ser muy difícil proseguir, debido a la falta de insumos. Pero fueron apareciendo las soluciones de diferentes ámbitos. Por ejemplo, en un grupo creado por uno de sus proveedores, se van ayudando con la tinta. Desde una librería de su barrio, le acercaron resmas de papel. "Y en la carnicería de la zona me dijeron que trajera un cartelito para que se enteraran los otros vecinos", agregó.

El "boca en boca" hizo que le lleguen pedidos por mail o Whatsapp y reconoció que prácticamente 1 de cada 10 trabajos es para alguien que no puede pagar actualmente.

Su marido, Jonathan, reside por su trabajo de lunes a viernes en Rodeo. Y los fines de semana se suma al trabajo pendiente en casa. Por sus hijas, de 2 años y 11 meses respectivamente, es que también imprimen libros para colorear y pequeños kits de festejos de cumpleaños, que ahora son en hogares exclusivamente. Y es por sus dos niñas que Araceli ve la cara positiva de la moneda de estos tiempos. "Estoy más tiempo con ellas y aprendí a hacer más cosas por ellas. Me encanta ser emprendedora, aunque sé que me demanda mucho tiempo. Si bien bajaron mucho las ventas, pude ver que mi vida estaba muy acelerada".